Ginnastica, Campionati Italiani 2018: le qualificate alle Finali di Specialità. Busato, Iorio, Grisetti e Villa in testa

Oggi si è disputato il concorso generale individuale dei Campionati Italiani Assoluti 2018 di ginnastica artistica. Alla Play Hall di Riccione ha trionfato Giorgia Villa davanti a Elisa Iorio e Sara Ricciardi. La gara odierna serviva anche come qualificazione alle Finali di Specialità di domenica. Di seguito tutte le ginnaste che domani torneranno in pedana e lotteranno per i tricolori sui vari attrezzi.

VOLTEGGIO:

# GINNASTA PUNTEGGIO 1. Sofia Busato 14.250 2. Camilla Campagnaro 13.800 3. Irene Lanza 13.700 4. Sara Ricciardi 13.525

PARALLELE ASIMMETRICHE:

# GINNASTA PUNTEGGIO 1. Elisa Iorio 14.200 2. Alice D’Amato 13.950 3. Giorgia Villa 13.950 4. Alessia Federici 13.400 5. Martina Maggio 13.100 6. Sara Ricciardi 13.100 7. Clara Colombo 13.100 8. Giada Grisetti 12.600

TRAVE:

# GINNASTA PUNTEGGIO 1. Giada Grisetti 13.350 2. Martina Maggio 13.050 3. Martina Basile 13.000 4. Alessia Federici 12.800 5. Sara Ricciardi 12.700 6. Giorgia Villa 12.650 7. Elisa Iorio 12.600 8. Francesca Linari 12.550

CORPO LIBERO:

# GINNASTA PUNTEGGIO 1. Giorgia Villa 13.850 2. Lara Mori 13.450 3. Sara Ricciardi 13.150 4. Francesca Linari 12.950 5. Martina Basile 12.650 6. Giulia Cotroneo 12.550 7. Elisa Iorio 12.550 8. Martina Maggio 12.500













(foto Giorgia Urbani)