F1, Test Ungheria 2018: Antonio Giovinazzi fulmine su Ferrari davanti a Ericsson, Hartley e Norris, sesto Ricciardo

La prima giornata di test riservati alla Formula Uno sul tracciato dell’Hungaroring ha visto all’opera nove scuderie sulle dieci presenti nel Mondiale 2018: la Haas infatti ha preferito evitare questa due giorni in terra magiara. Il più veloce di questo martedì è risultato Antonio Giovinazzi, che oggi si è seduto sul sedile della Ferrari, mentre domani sarà impegnato con l’Alfa Romeo Sauber. Il pilota di Martina Franca ha fatto segnare un tempo davvero notevole: 1.15.648 con gomme HyperSoft, andando a toccare il nuovo record non ufficiale del circuito di Budapest. Domani al suo posto sarà di scena Kimi Raikkonen.

Alle spalle dell’italiano, il vuoto. Secondo posto per lo svedese Marcus Ericsson (Alfa Romeo Sauber) in 1:18.155 (Hypersoft) a 2.5 secondi dalla prestazione di Giovinazzi, mentre al terzo si è classificato il neozelandese Brendon Hartley (Toro Rosso) che ha fatto segnare 1:19.251 con UltraSoft, dopo un lavoro massiccio (ben 126 giri) per valutare nel migliore dei modi la resistenza della Power Unit Honda, spesso scricchiolante in questo avvio di stagione.

Quarto tempo per il britannico Lando Norris su McLaren, che si è fermato a 43 millesimi da Hartley, ma con gomma Soft. Quinta posizione per il suo connazionale George Russell (Mercedes) che ha portato la sua W09 al limite dell’1:19.781 con gomma SuperSoft. Per il giovane pilota inglese giornata a singhiozzo per qualche problema di troppo alla scatola del cambio, ma nella quale ha provato la nuova ala anteriore che spingerà Lewis Hamilton alla caccia del titolo iridato. A proposito di appendici anteriori, Force India e Willliams hanno provato le nuove ali versione 2019 che saranno più larghe di 20 centimetri e più profonde di 2,5, ma saranno più basse e senza flap verticali.

Sesto tempo finale per Daniel Ricciardo (uno dei pochi piloti titolari al via) che ha girato con la sua Red Bull sul tempo di 1:19.854 con gomma UltraSoft. Settimo il canadese Nicolas Latifi (Force India) in 1:19.994 con gomma Soft, quindi Nico Hulkenberg (Renault) ottavo in 1:20.826, il britannico Oliver Rowland (Williams) nono in 1:20.970, mentre chiude in decima ed ultima posizione Sean Gelael (Toro Rosso) in 1:21.451. Il pilota indonesiano era impegnato come tester per le gomme Pirelli 2019 e ha concluso oltre 100 giri sulle nuove coperture, prima di andare a distruggere la sua vettura a metà pomeriggio.

La sessione ha preso il via con sole pieno e temperature torride (circa 34° l’atmosfera e 55° l’asfalto) prima di venire condizionata dalla pioggia nell’ultima parte della giornata. Nonostante la presenza di poche nuvole, sulla pista dell’Hungaroring è caduta pioggia copiosa, costringendo i protagonisti a montare le gomme Intermedie. Domani di nuovo in pista dalle ore 9.00 alle ore 18.00 per l’ultimo giorno di test, prima del rompete le righe definitivo, si tornerà poi in pista a fine agosto a Spa per il Gran Premio del Belgio.













RIEPILOGO TEMPI DAY-1 TEST UNGHERIA 2018

Pos. N. Pilota Team Tempo 1 36 A. Giovinazzi (HS) Ferrari 1’15″648 2 9 M. Ericsson (HS) Sauber 1’18″155 3 28 B. Hartley (US) Toro Rosso 1’19″251 4 47 L. Norris (S) McLaren 1’19″294 5 G. Russell (SS) Mercedes 1’19″781 6 03 D. Ricciardo (US) Red Bull 1’19″854 7 34 N. Latifi (S) Force India 1’19″994 8 27 N. Hulkenberg (S) Renault 1’20″826 9 O. Rowland (S) Williams 1’20″970 10 38 S. Gelael (S) Pirelli 1’21″451

