F1, GP Ungheria 2018: prove libere. Orario d’inizio e come vederle in tv

Oggi venerdì 27 luglio si disputano le prove libere del GP di Ungheria 2018, tappa del Mondiale F1. Sul circuito dell’Hungaroring inizia il lungo weekend magiaro, ultimo appuntamento prima della pausa estiva e ultimo fine settimana di questo periodo intensissimo. Oggi sono in programma le prime due sessioni di prove, entrambe da 90 minuti: i piloti potranno così trovare il giusto set-up sulle proprie vetture e comprendere al meglio il tracciato, trovando il giusto feeling in vista delle qualifiche e della gara. Siamo in un momento decisivo del campionato, questo appuntamento potrebbe risultare decisivo nella corsa verso il titolo iridato e nessuno vuole più sbagliare un colpo.

Sebastian Vettel deve riscattarsi dopo l’incredibile errore in Germania, il tedesco dovrà spingere in alto la sua Ferrari per onorare anche la memoria del compianto Sergio Marchionne, scomparso in settimana. Il teutonico deve assolutamente dare una svolta in queste prove libere e fare capire di potere lottare per il successo, fondamentale se vuole ricucire il gap con Lewis Hamilton. Il Campione del Mondo cerca un nuovo sigillo al volante della Mercedes ma attenzione anche ai compagni di squadra Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas senza dimenticarsi delle Red Bull.

Di seguito il programma dettagliato, il calendario completo e gli orari delle prove libere del GP di Ungheria 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 27 LUGLIO:

11.00-12.30 Prove libere 1

15.00-16.30 Prove libere 2

SABATO 28 LUGLIO:

15.00 Qualifiche

DOMENICA 29 LUGLIO:

15.10 Gara

GP UNGHERIA 2018: COME SEGUIRE LE PROVE LIBERE IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP di Ungheria 2018 sarà trasmesso integralmente in diretta tv su Sky Sport F1.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi nulla.













FOTOCATTAGNI