Italia-Corea del Sud, Mondiali hockey prato femminili 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Secondo match per la nazionale italiana femminile di hockey su prato ai Mondiali di Londra: le azzurre, dopo la bellissima vittoria all’esordio con la Cina per 3-0, vogliono continuare a stupire venendosi a prendere anche il trionfo con la Corea del Sud, rivale odierno. Andiamo a scoprire l’orario d’inizio del match e come seguirla in tv (streaming).

Mondiali hockey prato 2018

Venerdì 27 luglio ore 21 (italiane)

Italia-Corea del Sud

Diretta streaming: https://www.youtube.com/watch?v=Kd2rKqi2M3M&disable_polymer=true (pagamento) / Federhockey ha raggiunto l’accordo con Dailymotion e trasmetterà la partita gratis

Foto: FB FIH