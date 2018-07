LIVE F1, GP Ungheria 2018 in DIRETTA: prove libere 1 in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Ungheria 2018, tappa del Mondiale F1. Inizia il lungo weekend all’Hungaroring, ultimo appuntamento prima della pausa estiva: ora nessuno vuole sbagliare in modo da godersi al meglio il relax sotto l’ombrellone. Sullo storico tracciato magiaro, molto angusto e stretto in cui è difficile sorpassare, sarà importante partire davanti a tutti se si vuole puntare alla vittorie e i primi 90 minuti a disposizione dei piloti saranno fondamentali per trovare il giusto set-up della macchina e puntare a un risultato importante tra qualifiche e gara.

In questa prima sessione capiremo davvero chi è il grande favorito per la vittoria e quali sono i livelli in campo. Sebastian Vettel punta al riscatto dopo l’errore in Germania, il pilota della Ferrari vuole un risultato di spessore da dedicare al compianto Sergio Marchionne. Il tedesco se la dovrà vedere con Lewis Hamilton che invece cerca l’allungo in classifica per avvicinarsi al titolo iridato: il britannico della Mercedes cercherà di tutto per impensierire le Rosse. Da tenere in considerazione anche le seconde guide Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas, senza dimenticarsi delle due Red Bull.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Ungheria 2018, tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.00.













