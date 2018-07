F1 oggi, prove libere GP Ungheria 2018: come vederle in tv su Sky e TV8. Orari e programma

Eccoci qua, dopo l’incredibile Gran Premio di Germania, nel quale Sebastian Vettel e Lewis Hamilton hanno vissuto emozioni davvero contrastanti, nemmeno un attimo di attesa ed il circus si sposta immediatamente a Budapest, per il Gran Premio di Formula Uno 2018 di Ungheria, ultimo appuntamento prima della sosta estiva.

Siamo al cospetto di un fine settimana da alta, se non altissima, tensione, nel quale la Ferrari vorrà restituire il durissimo pugno ricevuto dal campione del mondo in carica che, partito 14esimo, è andato addirittura a vincere, approfittando del clamoroso errore del suo rivale tedesco. La pista magiara l’anno scorso segnò la doppietta della scuderia di Maranello, ma questa volta la situazione sarà differente. La Rossa parte con buone chance di vittoria, ma la Red Bull, come a Montecarlo, sembra la monoposto migliore in quanto a piste lente e ricche di curve come l’Hungaroring. Senza dimenticare Hamilton che, dopo aver vinto in casa di Vettel, veleggia sulle ali dell’entusiasmo.

Il fine settimana del Gran Premio di Ungheria si aprirà con le consuete due prime sessioni di prove libere che inizieranno a farci capire i valori in campo. OASport vi proporrà, come sempre, la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdervi nemmeno un istante dell’azione sulla pista magiara. Di seguito il programma completo del venerdì dell’Hungaroring, con orari e come seguirlo in tv. La copertura dell’evento sarà affidata, come consuetudine, a Sky Sport, per mezzo dei canali Sky Sport1 (canale 201) e Sky SportF1 (canale 206). Su TV8 non sono previste dirette, nè repliche.

PROGRAMMA GP UNGHERIA 2018

Venerdì 27 luglio

ore 11.00-12.30 Prove libere 1 – Diretta su SkySport1 e SkySportF1

ore 15.00-16.30 Prove libere 2 – Diretta su SkySport1 e SkySportF1

Repliche FP2:

ore 20.30, 00.00, 02.15 su SkySportF1

