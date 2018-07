LIVE F1, GP Ungheria 2018 in DIRETTA: prove libere 2, Vettel sfida Hamilton e le Red Bull

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Ungheria 2018, tappa del Mondiale F1. Dopo una prima serratissima sessione, già caratterizzata dal rovente testa a testa tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, si torna in pista all’Hungaroring per altri 90 minuti in cui i piloti cercheranno il miglior set-up sulle proprie monoposto. Finestra fondamentale per chi punta a un risultato importante nel weekend magiaro, con il mirino puntato sulle cruciali qualifiche di domani e sulla gara di domenica.

Si riparte dunque dal testa a testa tra Ferrari e Mercedes, la sfida tra Vettel e Hamiton è sempre più viva dopo i fatti della Germania quando il tedesco era andato a sbattere lasciando il via libera al britannico, ora in testa alla classifica con 17 punti di vantaggio sul rivale. Il pilota della Rossa deve reagire prontamente e mettere subito le cose in chiaro già in questa sessione. Si attendono segnali importanti dalle seconde guide Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas, senza dimenticarsi delle Red Bull di Dani Ricciardo e Max Verstappen.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Ungheria 2018, tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.00.













