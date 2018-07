F1, GP Ungheria 2018: a che ora cominciano le qualifiche e su che canale vederle in tv? Orario e palinsesto

Giornata di qualifiche all’Hungaroring. Sul circuito di Budapest è caccia alla pole. L’impressione è che non sarà il solito duello tra Ferrari e Mercedes, perché la Red Bull ha le carte in regola per far bene su un circuito stretto e pieno di curve come quello ungherese. Il tracciato, infatti, si adatta perfettamente alle caratteristiche della RB14. Ma la Rossa e le Frecce d’Argento vorranno confermare la loro supremazia, soprattutto con Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, che continuano a battagliare per il titolo.

Le qualifiche del GP d’Ungheria inizieranno alle ore 15.00 e saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport F1 HD e in streaming su Sky Go. In chiaro, invece, TV8 trasmetterà le qualifiche in differita.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale delle qualifiche del GP d’Ungheria.

La programmazione di Sky Sport F1 HD

Sabato 28 luglio

ore 15.00 Qualifiche, diretta

La programmazione di TV8

Sabato 28 luglio

ore 20.00 Qualifiche, differita













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA F1

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI