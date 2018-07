LIVE F1, GP Ungheria 2018 in DIRETTA: qualifiche in tempo reale, battaglia per la pole. Piove in pista

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Ungheria 2018, tappa del Mondiale F1. Pomeriggio rovente all’Hungaroring, si definisce la griglia di partenza per la gara di domani e si assegna l’ambitissima pole position. Scattare davanti a tutti è fondamentale su questo angusto tracciato dove è davvero difficile sorpassare, tutti vogliono la prima piazzola per avere un vantaggio importante durante la corsa e si preannuncia una grandissima battaglia tra tutti i protagonisti di questa stagione.

La Ferrari ha entusiasmato durante il venerdì di prove libere, Sebastian Vettel vuole subito riscattare l’errore commesso in Germania e punta dritto al primo posto ma il tedesco se la dovrà vedere con le Red Bull di Max Verstappen e Dani Ricciardo che gradiscono particolarmente questo tracciato. Si attende poi una pronta risposta delle Mercedes che faticano un po’ di più con le ultrasoft ma che hanno comunque un buon passo: Lewis Hamilton è pronto per una nuova sfida.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Ungheria 2018, tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.00. Buon divertimento a tutti.













15.10 Con le ultrasoft si migliorano subito Hulkenberg, Ericsson, Magnussen, Sanz, Ocon, Sirotkin. Precedono le due Ferrari, le Red Bull e le Mercedes: i top team rischiano!

15.09 Vettel rientra per montare le ultrasoft. Momento fondamentale.

15.08 Anche Raikkonen rientra e monta le ultrasoft, mentre Vettel rimane fuori con le intermedie.

15.07 VETTEEEEEEL! PAZZESCOOOOOOO! 1:25.176, disintegrato il tempo di Raikkonen di otto decimi. Ricciardo terzo in 1:26.257, appena davanti a Verstappen. Poi Hamilton.

15.07 Leclerc monta le ultrasoft, vediamo se riuscirà a migliorarsi. La pista è asciutta.

15.07 Verstappen risale in terza posizione in 1:26.361, quattro decimi da Raikkonen.

15.06 Dunque doppietta Ferrari al comando con Raikkonen che precede di Vettel di 4 decimi. Poi Hamilton, Hulkenberg e Bottas.

15.04 Siamo comunque vicini al punto di crossover, la pista è praticamente asciutta.

15.04 Ecco Vettel, secondo a 3 decimi da Raikkonen in 1:26.303. Mezzo secondo meglio di Hamilton, Bottas quinto anticipato anche da Hulkenberg.

15.03 Fantastica risposta di Kimi Raikkonen! Primo con 1:25.988, nove decimi di Hamilton. Aspettiamo Vettel.

15.03 Lewis Hamilton fa meglio in 1:26.847.

15.03 Valtteri Bottas subito al comando in 1:27.245.

15.02 La pista però sembra abbastanza asciutta come dice Bottas, magari qualcuno azzarderà subito le slick.

15.01 La situazione cambia da settore a settore, bisogna piazzare subito il tempo.

15.00 SEMAFORO VERDE! Sono subito tutti in pista, c’è paura per il meteo.

14.59 Guardate che cielo minaccioso. Si incomincia con gomme intermedie. Un minuto al semaforo verde.

14.58 Si è trattato di un temporale, la pista si sta già asciugando.

14.57 Le mescole a disposizione sono medie, soft e ultrasoft. Le medie non verranno verosimilmente impiegate, bisognerà vedere quali saranno le strategie: Red Bull e Mercedes potrebbero provare a superare il taglio con le soft.

14.55 Ormai è tutto pronto nel paddock, tra cinque minuti inizierà la Q1.

14.54 Queste le condizioni meteo aggiornate.

Condiciones metereológicas para la Quali, se viene una clasificación interesante. 👀🌧#F1 #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/YUAalCXQVf — Fórmula 1 Latino (@_F1Latino) July 28, 2018

14.52 Anche Kimi è pronto, oggi il finlandese della Ferrari deve puntare alla prima fila insieme a Vettel.

14.50 Dieci minuti all’inizio delle qualifiche.

14.48 Piove però solo in alcuni tratti della pista, situazione ancora più complicata.

14.46 E infatti il tweet della Mercedes è eloquente…

14.45 E la Ferrari come leggerà questa situazione? Vettel settimana scorsa è andato a muro proprio durante la pioggia, vedremo se oggi saprà controllarsi.

14.44 Il Campione del Mondo era infatti in crisi con le gomme e non trovava il giusto feeling con la monoposto e la pista ma con questo aiuto dal cielo potrebbe tornare a dire la sua per la pole position.

14.43 Ma quanto durerà questo piovasco? E chi è il favorito? Le Mercedes potrebbero avere fatto la danza della pioggia viste le difficoltà che Lewis Hamilton aveva paventato questa mattina.

14.42 Lo scroscio di pioggia tanto temuto è arrivato!

14.41 ATTENZIONE! INIZIA A PIOVERE! E allora può cambiare tutto!

14.40 Venti minuti all’inizio delle qualifiche. Valtteri Bottas stamattina è rimasto in scia a Vettel con le gomme più morbide: il finlandese della Mercedes ha dato un segnale importante e potrebbe davvero lottare per la prima fila, ha avuto pazienza e ha messo a posti i problemi sulla sua monoposto.

14.38 Chi riuscirà a strappare la pole position? Abbiamo detto che Vettel è l’indiziato principale ma attenzione alle Red Bull: ieri le lattine si sono ben comportate ma stamattina hanno sofferto nella FP3. Quali sono i reali valori di Max Verstappen e Dani Ricciardo?

HALF AN HOUR TO QUALIFYING ⏰ Hands up if you've topped a practice session this weekend ✋✋✋ Who are you backing for pole?#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/39JxSbJBQJ — Formula 1 (@F1) July 28, 2018

14.36 Sebastian Vettel è il grande favorito per la conquista della pole position. Il pilota della Ferrari ha dominato FP2 e FP3, strepitoso sul giro secco ed ottimo anche sul passo gara con le ultrasoft: vuole subito riscattare l’errore commesso in Germania.

14.34 Le qualifiche inizieranno alle ore 15.00: si definisce la griglia di partenza e si assegna l’ambita pole position.

14.32 Si corre all’Hungaroring, angusto tracciato dove è difficile operare dei sorpassi: scattare davanti a tutti è fondamentale per chi punta a vincere la gara.

14.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1.

