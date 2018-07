Calcio, Europei Under19 2018: c’è il Portogallo tra gli azzurrini e la coppa! Finale di lusso, Kean sfida Trincao

Tingere d’azzurro il cielo finlandese. C’è la coppa in palio nel match tra Italia e Portogallo, finale degli Europei Under19 2018 di calcio, che andrà in scena domani, domenica 29 luglio, all’OmaSP Stadion di Seinajoki.

Il teatro dei sogni vedrà i ragazzi guidati dal ct Paolo Nicolato giocarsi un’occasione d’oro per volare in orbita e rinverdire i fasti del 2003, quando gli azzurrini sollevarono al cielo il trofeo battendo in finale proprio il Portogallo, avversario dell’Italia anche nella finale di domani.

Moise Kean, dopo un avvio altalenante, ha preso in pugno le redini della squadra e ha messo a segno due gol di capitale importanza contro la Norvegia e la Francia, spingendo l’Italia verso la finale. Ma anche Christian Capone è esploso ad altissimi livelli, tenendo fede al numero 10 che porta sulle spalle. Il giovane talento del Pescara ha dimostrato di disporre di doti tecniche e carisma da vendere, realizzando anche due perle di pregevole fattura che hanno spedito l’Italia in orbita.

Gli azzurri hanno conquistato il primo posto nel girone di qualificazione, infliggendo già una lezione al Portogallo in un match che ha concentrato tutte le emozioni nella ripresa. Capone, Scamacca e Frattesi hanno risposto colpo su colpo ai tentativi di rimonta del Portogallo, che in quell’occasione ha dimostrato di non essere imbattibile.

Le semifinali, in ogni caso, hanno evidenziato un dato di fatto: l’Italia è matura a sufficienza per puntare al titolo dopo la vittoria autorevole con la Francia, che due anni fa aveva sommerso gli azzurrini in finale; il Portogallo, dal canto suo, ha trovato l’alchimia giusta e ha annichilito l’Ucraina, sommersa da cinque reti.

Neves Filipe e soprattutto Trincao rappresentano due calciatori dall’avvenire assicurato e proveranno a mettere i bastoni tra le ruote agli azzurrini, prendendosi la scena con la coppa ben stretta tra le mani. Ma in casa Italia il morale è alto e per i ragazzi del ct Paolo Nicolato il sogno è più che mai possibile. Quindici anni dopo il trionfo in Liechtenstein, stavolta in Finlandia potrebbe di nuovo sventolare il tricolore.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Facebook Nazionale Italiana di Calcio