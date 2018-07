LIVE Italia-Portogallo, Finale Europei Under19 in DIRETTA: gli azzurri si giocano la vittoria finale

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, finalissima degli Europei Under 19 2018 di calcio che si stanno disputando in Finlandia. Gli azzurrini vogliono coronare un percorso straordinario in cui hanno sconfitto le nazionali più forti del continente mostrando grandi capacità di abnegazione e spirito di sacrificio, oltre alle spiccate qualità individuali di alcuni elementi come Alessandro Plizzari, Davide Bettella, Nicolò Zaniolo e Moise Kean. L’ultima (ed unica) vittoria di un Europeo Under 19 risale a 15 anni fa, quando la squadra guidata da Paolo Berrettini sconfisse proprio i lusitani in finale. La selezione azzurra è giunta alla finale odierna dopo aver chiuso al primo posto il girone con Portogallo, Norvegia e Finlandia, per poi battere la temibile Francia in semifinale per 2-0 con i gol di Capone e Kean. I lusitani, dopo la sconfitta subita con l’Italia nella fase a gironi, sono saliti di livello partita dopo partita ed ora arrivano al nuovo scontro con gli italiani dopo aver demolito l’Ucraina per 5-0. Gli elementi più pericolosi della compagine portoghese sono Francisco Trincao, Miguel Luìs e Quina.

La finale si disputerà a Seinajoki alle ore 18:30 e con OASport sarà possibile seguire l’incontro con la DIRETTA LIVE testuale integrale con aggiornamenti in tempo reale. (Foto: Pagina Facebook Nazionale Italiana di Calcio)













18:20 Gli azzurrini sinora hanno segnato 7 gol subendone 3 in quattro partite della fase finale. I lusitani hanno evidenziato un attacco stellare con 13 gol fatti mentre la difesa ha subito 4 gol, anche se dopo il match con l’Italia nel girone la loro porta è rimasta inviolata.

18:15 Tra i lusitani non ci sono sorprese nell’undici che scenderà in campo, confermata l’assenza per problemi fisici del portiere titolare Diogo Costa, al suo posto gioca Joao Virginia.

18:10 Il ct Nicolato ha optato per un attacco guidato da Pinamonti e Scamacca, lasciando così in panchina Kean. Vedremo come si schiererà in campo la squadra, sarà importante capire la posizione in campo di Zaniolo e Melegoni.

18:00 Di seguito le formazioni ufficiali della finale:

ITALIA (4-3-3): Plizzari; Tripaldelli, Zanandrea, Bettella, Bellanova; Zaniolo, Tonali, Frattesi; Melegoni, Pinamonti, Scamacca

PORTOGALLO (4-3-3): Joao Virginia; Thierry Correia, Romain Correia, Carmo, Vinagre; Quina, Florentino, Miguel Luis; Joao Filipe, Francisco Trincão, José Gomes

17:55 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, finale degli Europei Under 19 di calcio.