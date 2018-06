Volley, Nations League 2018: Italia, serve l’impresa a Modena! Tre vittorie da corazzata per la Final Six: Zaytsev e compagni contro Francia, USA, Russia

L’Italia riabbraccia il proprio pubblico, sarà accolta dal PalaPanini di Modena nel weekend del 22-24 giugno e si giocherà il tutto per tutto per cercare una difficile qualificazione alla Final Six della Nations League 2018 di volley maschile. Gli azzurri sono fermi al settimo posto con 7 vittorie all’attivo, una in meno del trittico composto da Brasile, Polonia e Serbia: bisognerà superarne almeno una tenendo conto che ci sarà lo scontro diretto tra Campioni Olimpici e Campioni del Mondo. Strada davvero in salita per la nostra Nazionale, chiamata a una vera e propria impresa contro Russia, Francia e USA cioè le squadre che occupano i primi tre posti nella classifica generale e che praticamente hanno già in tasca il pass per gli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale (i transalpini ne sono già certi in qualità di Paese organizzatore).

La squadra di Chicco Blengini si è complicata la vita nelle ultime due tappe in Asia. Le pesantissime sconfitte contro Australia e Giappone hanno reso impervia la corsa verso la Final Six ma non è ancora tutto perduto: bisognerà vincere le tre partite in programma nel Tempio della Pallavolo per continuare a sperare. Servono davvero tre gioielli contro tre super corazzate che fino a questo punto hanno espresso un ottimo gioco, dimostrandosi un gradino sopra a tutte le avversarie. L’Italia, dopo lo scoppiettante trittico di successi contro Brasile, Serbia e Germania, è purtroppo andata in affanno contro avversarie di seconda fascia (almeno sulla carta), pagando un forzato turn-over e delle conseguenti difficoltà tecnico-tattiche.

Ora bisognerà rialzare la testa in casa e cercare un difficile rush finale. Torna Ivan Zaytsev che inizierà a prendere confidenza con il PalaPanini visto che dalla prossima stagione vestirà la casacca di Modena. Lo Zar dovrà fare la differenza da opposto e trascinarci insieme al libero Massimo Colaci che rientra dopo due settimane di stop. Purtroppo con ci sarà Osmany Juantorena: la Pantera osserva un ulteriore turno di riposo, la ritroveremo direttamente ai Mondiali casalinghi. Punto interrogativo poi su Simone Giannelli: il nostro palleggiatore si è infortunato al ginocchio, soltanto venerdì si deciderà se potrà tornare al ginocchio. Servirà il miglior sestetto a disposizione perché gli avversari saranno particolarmente agguerriti: la Russia Campione d’Europa che fa la differenza anche senza Butko e Mikhaylov, la Francia dello scatenato Earvin Ngapeth vorrà certamente farci male, gli USA dei vari Anderson, Christenson, Russell e Holt non vorranno certamente scherzare. L’asticella si alza verso l’alto, prove di Mondiali in piena estate e l’Italia non può più sbagliare.













(foto FIVB)