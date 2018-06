Volley, Nations League 2018: Italia, continua la corsa! Gli azzurri sfidano la piccola Corea del Sud

L’Italia prosegue la propria marcia nella Nations League 2018 di volley maschile e non deve più commettere passi falsi se vuole continuare a inseguire la qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. Gli azzurri, dopo aver sconfitto la Cina, torneranno in campo a Seoul sabato 16 giugno (ore 07.00) per affrontare la Corea del Sud in un incontro che sulla carta non dovrebbe riservare particolari problemi alla nostra Nazionale. I ragazzi di Chicco Blengini partiranno con tutti i favori del pronostico contro il fanalino di coda, ieri sconfitto anche dall’Australia: la nostra Nazionale se la dovrà vedere contro la formazione più debole del lotto e il caloroso pubblico locale non dovrebbe bastare per modificare i valori tecnici in campo.

Gli azzurri vanno a caccia del settimo successo nella competizione, dovranno giocare semplicemente la propria pallavolo per non rischiare clamorose sorprese contro un sestetto dal basso livello tecnico e con fondamentali molto farraginosi (Kwang-In Jeon e Sung-Min Moon sono i migliori elementi, si fa per dire), ancora incapace di vincere una partita in questo torneo. L’Italia sarà priva delle grandi stelle Ivan Zaytsev, Osmany Juantorena e Massimo Colaci oltre che dell’infortunato Simone Giannelli ma anche la cosiddetta formazione B può contare su degli elementi di assoluto spessore. Il rilancio di Gabriele Maruotti contro la Cina è stato importante, Gabriele Nelli deve confermarsi come un ottimo opposto, Filippo Lanza deve riscattarsi di banda, la regia sarà affidata a Michele Baranowicz













(foto FIVB)