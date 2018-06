Volley, Nations League 2018: Italia-Cina 3-1, le pagelle degli azzurri. Rilancio Maruotti, conferma Nelli, difficoltà Lanza

L’Italia ha sconfitto la Cina per 3-1 e si è rilanciata nella Nations League 2018 di volley maschile. Gli azzurri conquistano la sesta vittoria nel torneo e rimangono in corsa per la qualificazione alla Final Six. Di seguito le pagelle dei ragazzi di Chicco Blengini scesi in campo a Seoul (Corea del Sud).

GABRIELE MARUOTTI: 7. Viene spedito nella mischia in maniera inattesa, si conferma uno schiacciatore di grande esperienza anche se con poche partite internazionali alle spalle. Si rivela l’azzurro più continuo di giornata e chiude con 17 punti risolvendo anche alcune situazioni complicate.

GABRIELE NELLI: 6,5. L’opposto mette a segno 16 punti (3 muri, 50% in attacco), giocando la sua partita onesta senza dover strafare più di tanto. Svolge agevolmente il suo compito non andando quasi mai in affanno ma commettendo qualche piccolo errore di troppo.

MICHELE BARANOWICZ: 6. Sostituisce l’infortunato Simone Giannelli, la sua regia è molto semplice ma sostanzialmente efficace, sufficiente per mettere sotto la Cina.

FILIPPO LANZA: 5. Il capitano va in affanno soprattutto nel terzo set, non riesce a mettere in campo lo smalto dei giorni migliori e soffre un po’ troppo in attacco venendo poi sostituito da Simone Parodi.

(SIMONE PARODI): 7. Il 6 su 7 in attacco piazzato in un set e mezzo certifica l’ottimo livello raggiunto dallo schiacciatore che prova a tornare decisivo e incisivo in Nazionale. Si fa apprezzare anche in difesa e dà la sterzata giusta alla squadra dopo la sbandata avuta nel terzo parziale.

ENRICO CESTER e SIMONE ANZANI: 6,5. Baranowicz punta maggiormente sui suoi uomini di attacco ma i centrali si fanno comunque trovare pronti quando vengono chiamati in causa. Le difficoltà a muro sono purtroppo evidenti anche contro una compagine di bassa caratura.

SALVATORE ROSSINI e FABIO BALASO: 6. Devono limitarsi a fermare le fiammate del propositivo Chuan Jiang, per il resto ordinaria amministrazione per i due liberi in una partita relativamente semplice.













(foto FIVB)