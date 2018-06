Volley, Nations League 2018: i convocati dell’Italia per la quarta tappa. Novità Baranowicz per Giannelli, Lanza capitano

L’Italia prosegue la propria avventura nella Nations League 2018 di volley maschile. Gli azzurri saranno impegnati a Seoul nel weekend del 15-17 giugno dove affronteranno Corea del Sud, Cina e Australia. Sulla carta tre sfide agevoli per i ragazzi del CT Chicco Blengini che hanno bisogno di tre vittorie schiaccianti per rimanere in corsa in ottica qualificazione alle Final Six e giocarsi il tutto per tutto nell’ultima tappa di Modena.

La nostra Nazionale deve reagire dopo gli ultimi due fine settimana sottotono in cui sono arrivate le sconfitte contro Canada, Argentina, Polonia e Giappone: quattro stop che hanno parzialmente rovinato le roboanti vittorie su Germania, Brasile e Serbia maturate all’esordio. Ora serve un filotto completo contro le ultime tre squadre della classifica generale.

Dovremo purtroppo fare a meno di Simone Giannelli a causa dell’infortunio patito la scorsa settimana, al posto del palleggiatore titolare è stato convocato Michele Baranowicz che si giocherà il posto con Luca Spirito. Per il resto confermata la rosa vista a Osaka capitana dallo schiacciatore Filippo Lanza. Di seguito i 14 azzurri convocati per la quarta tappa della Nations League 2018 di volley maschile:

PALLEGGIATORI: Michele Baranowicz, Luca Spirito

OPPOSTI: Gabriele Nelli, Giulio Sabbi

SCHIACCIAORE: Luigi Randazzo, Simone Parodi, Filippo Lanza, Gabriele Maruotti

CENTRALI: Davide Candellaro, Daniele Mazzone, Enrico Cester, Simone Anzani

(foto FIVB)