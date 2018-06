Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Salt Lake City 2018: Mauro Nespoli in trionfo! L’azzurro travolge Wijler in finale e conquista il successo

Trionfo straordinario di Mauro Nespoli nella terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di tiro con l’arco. A Salt Lake City (Stati Uniti) il 30enne lombardo ha conquistato il successo nell’arco olimpico individuale dopo aver battuto in finale l’olandese Steve Wijler con il netto punteggio di 6-2. Grazie a questo risultato l’azzurro ottiene anche il pass diretto per le Finali di Samsun (Turchia) del prossimo settembre.

Nespoli è arrivato a questa finale dopo un grande torneo, in cui ha superato in scioltezza tutti i suoi avversari. Nell’atto conclusivo l’arciere di Voghera ha subito dimostrato la propria superiorità con un primo set perfetto con tre frecce da 10 che lo portano sul 2-0 (30-25). Poi sono arrivati due set in parità (27-27 e 28-28), ma nel quarto, è ancora l’azzurro ad imporsi con un 29-27 che chiude i conti. Dopo tanti grandi risultati a squadre, tra cui l’oro olimpico di Londra 2012 e quello iridato di Città del Messico dello scorso anno, l’italiano riesce a conquistare la prima vittoria individuale in carriera in Coppa del Mondo e risale anche in quarta posizione nel ranking mondiale, una vera impresa.

Sfuma invece il podio per il Bel Paese nella gara a squadre. Nespoli, Michele Frangilli e Marco Morello sono stati sconfitti allo shoot-off 5-4 (25-23) dalla Malesia (Kamarrudin, Mohamad, Nor Hasrin) nella finale per il terzo posto. Una sfida molto equilibrata, che ha visto i malesi vincere il primo set (55-54) e il terzo set (53-51) e gli azzurri hanno risposte due volte (55-54 e 55-53). Il punteggio va quindi sul 2-2 con l’Italia che si deve accontentare del quarto posto dopo le frecce di spareggio.

Foto: World Archery