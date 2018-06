Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Salt Lake City 2018: straordinario Mauro Nespoli! L’azzurro vola in finale nell’arco olimpico

Mauro Nespoli si supera a Salt Lake City e vola in finale nell’arco olimpico nella terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di tiro con l’arco. L’azzurro ha realizzato una prestazione straordinaria, vincendo tutti gli scontri diretti del tabellone e approdando così all’atto conclusivo di domenica quando sfiderà l’olandese Steve Wijler, per cercare una vittoria che gli garantirebbe anche il pass diretto per le Finali di Samsun.

Nespoli ha sconfitto il cileno Ricardo Soto per 7-1, poi ha superato allo shoot off il rappresentante di Taipei Chih-Chun Tang 6-5 (10-9). Ai quarti ha travolto con il netto punteggio di 6-0 il tedesco Florian Kahllund e ha completato l’impresa battendo 7-3 l’australiano Ryan Tyack in semifinale. Eliminato invece al terzo turno Michele Frangilli, sconfitto da Wijler (6-0).

Si ferma ai quarti il cammino di Vanessa Landi, che dopo aver battuto per 6-4 Chiao-Mao Peng (Taipei) e la messicana Aida Roman, si arrende all’altra atleta di Taipei Ya-Ting Tan per 6-0. Fuori al secondo turno Jessica Tomasi, superata allo shoot off al secondo turno dalla danese Maja Jager per 6-5 (9-8). La finale sarà tra l’indiana Deepika Kumari e la tedesca Michelle Kroppen.

Nel compound escono agli ottavi sia Sergio Pagni che Viviano Mior. Il primo batte 147-143 l’australiano Hamish Thompson, ma viene poi sconfitto dallo statunitense Steve Anderson per 147-145. Mior sconfigge allo shoot off il croato Domagoj Buden 146-146 (9*-9) e poi viene eliminato dal francese Pierre Julien Deloche 147-142. Si giocheranno la vittoria l’indiano Abhishek Verma e il danese Stephan Hansen.

Infine in campo femminile Marcella Tonioli viene superata al secondo turno 146-144 dalla numero uno del tabellone, la colombiana Sara Lopez, che andrà poi in finale, dove sfiderà la messicana Linda Ochoa-Anderson. Stop allo stesso turno anche per Irene Franchini, che viene sconfitta 143-135 dalla francese Sandra Herve.

Foto: World Archery