Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Salt Lake City 2018: azzurri in cerca di riscatto, Mauro Nespoli e Vanessa Landi pronti al grande acuto

Martedì 19 giugno prenderà il via la a Salt Lake City la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di tiro con l’arco. L’Italia, rimasta a boccia asciutta nell’ultima appunto ad Antalya, cercherà di riscattarsi negli Stati Uniti e tornare sul podio. La squadra azzurra non sarà però al completo, visto che alcuni dei nostri portacolori saranno impegnati ai Giochi del Mediterraneo (clicca qui per l’elenco dei convocati).

La federazione ha scelto comunque di portare le punte in Coppa del Mondo, infatti a Salt Lake City troveremo in gara Mauro Nespoli e Vanessa Landi, che hanno delle ottime possibilità di salire sul podio a livello individuale nell’arco olimpico. Il 30enne lombardo si trova in terza posizione nella classifica generale e dopo essersi fermato ai quarti di finale in entrambe le prime tappe è pronto finalmente a centrare l’acuto. Dall’altra parte la giovanissima stella azzurra, sesta nella generale, cercherà di ripetere la straordinaria prestazione di Shanghai, in cui ha chiuso al terzo posto. In gara troveremo poi Marco Morello e Michele Frangilli, all’esordio stagionale, mentre al femminile ci saranno Jessica Tomasi e Claudia Mandia. Nelle prove a squadre vista l’assenza dei terzetti titolari difficilmente riusciremo ad arrivare ai vertici.

Passiamo quindi al compound dove Federico Pagnoni e Sergio Pagni proveranno ad essere protagonisti. Il primo ha ottenuto uno splendido secondo posto a Shanghai, mentre il veterano Pagni è uscito ai quarti in Turchia ed entrambi sono quindi in grande forma. In campo femminile la punta sarà Marcella Tonioli, che ha sfiorato l’accesso alla semifinale nelle prime due tappe e ci saranno poi Irene Franchini e Laura Longo. Per quanto riguarda le gare a squadre, l’Italia partirà tra le favorite al maschile, dove il terzetto azzurro, completato da Viviano Mior, possiede le qualità per arrivare fino in fondo.

Foto: World Archery