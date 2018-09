Tiro con l’arco, Finali Coppa del Mondo 2018: a Samsun si chiude la stagione. L’Italia presente con Mauro Nespoli e Marcella Tonioli

Questo fine settimana si svolgeranno a Samsun (Turchia) le Finali di Coppa del Mondo di tiro con l’arco. Dopo le quattro tappe di Shanghai, Antalya, Salt Lake City e Berlino, la stagione si chiuderà sulla linea di tiro di Samsun, in cui i migliori arcieri del circuito si sfideranno per la conquista della Coppa. Saranno due gli azzurri in gara: Mauro Nespoli nell’arco olimpico e Marcella Tonioli nel compound. Andiamo quindi a scoprire i finalisti e le prospettive di questa gara.

Nell’arco olimpico maschile Nespoli, che ha ottenuto il pass grazie alla vittoria a Salt Lake City, se la vedrà con avversari di grandissimo livello a partire dal numero uno del ranking, il 21enne olandese Steve Wjiler. Troveremo poi i coreani Lee Woo Seok e Kim Woojin, pronto a bissare il successo dello scorso anno. Attenzione anche all’atleta di casa Mete Gazoz, vincitore a Berlino. Presenti poi il veterano statunitense Brady Ellison, l’australiano Taylor Worth e l’altro turco Fatih Bozlar.

Al femminile si preannuncia un duello in casa Corea tra la campionessa olimpica e detentrice della Coppa Chang Hye Jin e l’astro nascente Lee Eun Gyeong. Le altre atlete in gara saranno l’indiana Deepika Kumari, la tedesca Lisa Unruh, la russa Ksenia Perova, le rappresentanti di Taipei Lei Chien-Ying e Tan Ya-Ting e la turca Yasemin Anagoz.

Nel compound troveremo invece Tonioli, che conquistò la Coppa nel 2016 e si è qualificata in questa edizione grazie al settimo posto in classifica generale. La lotta per la vittoria sarà molto agguerrita con la turca Yesim Bostan pronta a festeggiare davanti al proprio pubblico, ma se la dovrà vedere con la colombiana Sara Lopez, a caccia del bis, e la forte francese Sophie Dodemont. Ci saranno poi la coreana So Chaewon, l’atleta di Taipei Chen Yi-Hsuan, la messicana Linda Ochoa-Anderson e l’altra turca Gizem Elmaagacli.

Infine in campo maschile l’olandese Mike Schloesser è pronto a continuare il suo dominio, ma se la dovrà vedere con il veterano statunitense Braden Gellenthien, che non mollerà facilmente la Coppa. Gli altri sfidanti saranno il temibile danese Stephan Hansen, l’indiano Abhishek Verma, l’altro statunitense Kris Schaff, il francese Pierre Julien Deloche, il coreano Kim Jongho e il turco Demir Elmaagacli.

Foto: World Archery