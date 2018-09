Tiro con l’arco, Finali Coppa del Mondo 2018: Marcella Tonioli quarta nel compound, vittorie di Sara Lopez e Kris Schaff

Marcella Tonioli sfiora il podio nel compound nelle Finali di Coppa del Mondo di tiro con l’arco a Samsun (Turchia). L’arciera azzurra, qualificata di diritto a questo evento grazie al settimo posto in classifica generale, è stata sconfitta nella finale per il terzo posto. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati delle gare odierne del compound.

Tonioli ha iniziato il suo cammino superando ai quarti l’atleta di Taipei Yi-Hsuan Chen per 141-140. In semifinale l’azzurra si è però dovuta arrendere per una freccia alla messicana Linda Ochoa-Anderson, che ha prevalso per 145-144. Tonioli si è giocata così il terzo gradino del podio con la coreana So Chaewon, che l’ha sconfitta con il punteggio di 146-139. L’azzurra ha tenuto botta nel primo end (28-28), ma poi l’avversaria ha presto il largo nel secondo (29-25) e da lì è stata praticamente impeccabile. Vittoria della colombiana Sara Lopez che batte 146-144 Ochoa-Anderson e conquista così la quarta Coppa della carriera, la seconda consecutiva. Erano state eliminate invece ai quarti la francese Sophie Dodemont e le turche Yesim Bostan e Gizem Elmaagacli.

Al maschile alza la Coppa lo statunitense Kris Schaff, che vince la finale con il turco Demir Elmaagacli, imponendosi con il punteggio di 148-146. Sul terzo gradino del podio sale l’indiano Abhishek Verma che batte 149-147 il coreano Kim Jongho. Schaff ai quarti aveva eliminato per una freccia il grande favorito, l’olandese Mike Schloesser (146-145). Fuori subito anche il veterano statunitense Braden Gellenthien, il francese Pierre Julien Deloche e il danese Stephan Hansen. Infine nel mixed team successo dei padroni di casa della Turchia (Bostan-Elmaagacli) che superano 159-152 l’India (Vennam-Verma).

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL TIRO CON L’ARCO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pierre-Yves Beaudouin / Wikimedia Commons, via Wikimedia Commons