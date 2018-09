Tiro con l’arco, Finali Coppa del Mondo 2018: sesto posto per Mauro Nespoli. Kim Woojin e Lee Eun Gyeong vincono nell’arco olimpico

Mauro Nespoli chiude in sesta posizione le Finali di Coppa del Mondo di tiro con l’arco a Samsun (Turchia). L’azzurro, arrivato a questo appuntamento per merito della vittoria a Salt Lake City, non è riuscito a chiudere in bellezza la stagione, uscendo subito di scena. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di questa seconda ed ultima giornata di gare.

Nespoli è stato eliminato ai quarti dal coreano Lee Woo Seok, che ha prevalso per 7-3. L’asiatico vince il primo set 29-27, ma poi l’azzurro risponde prontamente vincendo con il medesimo punteggio il secondo. Nel terzo Lee prevale per una sola freccia, 29-28, mentre nel quarto Nespoli riesce a mantenersi in corsa con il pareggio per 28-28. Nell’ultimo set Lee è pero impeccabile e con un 30-28 fa suo l’incontro. Vittoria finale per il coreano Kim Woojin, che batte Lee per 7-3 e alza la terza Coppa individuale della carriera, la seconda consecutiva. Completa il podio lo statunitense Brady Ellison che supera allo shoot off l’australiano Taylor Worth 6-5 (10-9).

In campo femminile successo della giovane stella coreana Lee Eun Gyeong, che si impone per 6-4 sulla padrona di casa, la turca Yasemin Anagoz. Sul terzo gradino del podio troviamo l’indiana Deepika Kumari, che vince allo shoot 6-5 (9-9*) off il duello con la tedesca Lisa Unruh. Infine nel mixed team la Corea del Sud (Chang-Kim) completa il dominio battendo 5-1 la Turchia (Anagoz-Gazoz).

Foto: World Archery