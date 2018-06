Tiro con l’arco, Giochi del Mediterraneo 2018: i convocati dell’Italia. Gli azzurri cercano la doppietta nelle gare a squadre

L’Italia del tiro con l’arco è pronta a confermarsi ai vertici ai Giochi del Mediterraneo 2018. A Tarragona (Spagna) gli azzurri proveranno a ripetere la grande prestazione del 2013, quando conquistarono sei medaglie, di cui due d’oro. Assisteremo a quattro gare: individuale e a squadre per entrambi i sessi.

Al maschile troveremo per due terzi la squadra campione del mondo in carica con Marco Galiazzo e David Pasqualucci, che verranno affiancati dall’esperto Amedeo Tonelli. Proprio nella gara a squadre l’Italia partirà tra le grandi favorite e la sfida per l’oro potrebbe essere di nuovo con la Francia. Assente quindi Mauro Nespoli, impegnato in Coppa del Mondo, nell’individuale sarà Pasqualucci ad avere maggiori chance di una medaglia.

Le nostre portacolori al femminile saranno invece le giovanissime Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Tanya Giaccheri. Tre atlete di grandissimo talento che proveranno a difendere il titolo a squadre conquistato dall’Italia cinque anni fa. Anche in questo caso assente una componente del terzetto titolare, Vanessa Landi. Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia nel tiro con l’arco per i Giochi del Mediterraneo 2018.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Uomini

Marco Galiazzo

David Pasqualucci

Amedeo Tonelli

Donne

Tatiana Andreoli

Lucilla Boari

Tanya Giada Giaccheri

Foto: World Archery