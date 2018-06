Tiro con l’arco, Coppa del Mondo 2018: Mauro Nespoli regala la prima vittoria all’Italia. Compound azzurro senza acuti

Nella terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di tiro con l’arco l’Italia riesce finalmente a salire sul gradino più alto del podio. Un fenomenale Mauro Nespoli ha conquistato il successo nell’arco olimpico individuale, superando 6-2 in finale l’olandese Steve Wijler. Non brilla invece il compound azzurro, che resta fuori dalla zona medaglie in tutte le gare. Andiamo quindi ad analizzare quanto accaduto in questo fine settimana.

Partiamo dalla straordinaria prestazione di Nespoli, che ottiene la sua prima vittoria individuale in Coppa del Mondo. L’arciere di Voghera dopo una carriera ricca di grandi successi a squadre, basta citare l’oro olimpico di Londra 2012 e quello iridato di Città del Messico dello scorso anno, riesce a trovare l’acuto anche nel singolo. Un risultato che conferma la straordinaria classe di questo atleta che a 30 anni ha raggiunto la definitiva maturità, riuscendo ad imporsi nella competizione internazionale per eccellenza. Una vittoria che può rappresentare un punto di svolta nella sua carriera, che ora è risalito in quarta posizione nel ranking mondiale ed è già certo di gareggiare alla Finali di Samsun (Turchia) del prossimo settembre. Nespoli ha anche sfiorato il podio nella gara a squadre, dove insieme a Michele Frangilli e Marco Morello ha chiuso al quarto posto, un risultato sicuramente positivo considerando che non si tratta del terzetto titolare.

Gli azzurri non sono invece riusciti a trovare l’acuto nel compound. Nell’individuale Sergio Pagni e Viviano Mior sono stati eliminati agli ottavi, mentre Marcella Tonioli e Irene Franchini al secondo turno. Non è arrivato il riscatto nemmeno a squadre, dove entrambe le formazioni sono uscite ai quarti. Nelle prime tre tappe stagionali l’Italia ha conquistato quindi un solo podio in questa specialità (secondo posto di Pagnoni a Shanghai), un bottino troppo scarso e servirà quindi il prima possibile un cambio di ritmo, per arrivare con il giusto morale negli appuntamenti chiave della stagione.

Foto: World Archery