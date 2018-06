Scherma, Europei 2018: sciabolatori d’argento! Gli azzurri si arrendono in finale all’Ungheria

L’Italia chiude con l’argento nella gara a squadre di sciabola maschile gli Europei 2018 di scherma a Novi Sad (Serbia). Il quartetto azzurro formato da Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico Berrè ed Aldo Montano ha realizzato un grande torneo, ma si è dovuto arrendere in finale all’Ungheria, vicecampione iridata ed olimpica in carica, con il punteggio di 45-33.

Una finale che ha visto gli ungheresi mantenersi sempre in vantaggio. I magiari hanno aperto con un 5-4 il primo parziale e poi hanno allungato progressivamente il gap con il passare del match e dopo le prime due serie guidavano 30-18. A questo punto è arrivato un grande assalto di Samele che ha riportato gli azzurri a -6, ma il parziale di 5-0 rifilato dal bicampione olimpico Szilagy a Curatoli, ha spezzato definitivamente i sogni di gloria degli azzurri.

Il cammino dell’Italia si era aperto direttamente ai quarti con la vittoria per 45-41 con la Georgia, che li aveva lanciati nella zona medaglie. In semifinale è arrivata poi la vera impresa degli azzurri, che sono riusciti a battere la Germania all’ultima stoccata (45-44), rimontando un passivo di addirittura undici stoccate, grazie ad un assalto perfetto di Berrè. L’Italia si conferma quindi nuovamente sul podio in quest’arma dopo l’argento di Tiblisi e il bronzo iridato di Lipsia.

Foto: Facebook Federscherma photo Bizzi/Trifiletti