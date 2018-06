Scherma, Europei 2018: sciabolatori in semifinale. L’Italia elimina la Georgia

Nell’ultima giornata degli Europei di Novi Sad, l’Italia ha ancora la possibilità di conquistare una medaglia. Dopo l’eliminazione delle spadiste, è arrivato il successo degli sciabolatori, che hanno sconfitto nei quarti la Georgia con il punteggio di 45-41.

Il quartetto azzurro composto da Luca Curatoli, Enrico Berrè, Luigi Samele e Aldo Montano affronterà ora la Germania, che ha superato per 45-38 la Francia. Nell’altra semifinale ci saranno Ungheria e Romania, con quest’ultima che a sorpresa ha eliminato la Russia.

Tornando alla sfida con i georgiani, non è stato un match facile per gli azzurri. Il bronzo individuale Sandro Bazadze ha tenuto in vita la sua nazionale, vincendo per 8-4 con Samele e per 9-5 con Berrè, ma alla fine il maggior talento di Curatoli e compagni è venuto fuori. E’ stato proprio il napoletano a chiudere la sfida, vincendo il suo assalto con Bazadze e concludendo il match sul 45-41.













Foto: Augusto Bizzi/Federscherma