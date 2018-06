MotoGP, GP Catalogna 2018: warm-up, risultati e classifica. Andrea Dovizioso in testa! Valentino Rossi rinasce ed è terzo

Andrea Dovizioso mette subito in chiaro le cose e stampa il miglior tempo nel warm-up del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese si è scatenato nella seconda parte del turno e ha siglato un interessante 1:39:571, ribadendo la sua candidatura al successo nella gara prevista per oggi pomeriggio. Il pilota della Ducati ha un ottimo passo, con la coppia di soft riesce a fare la differenza e può puntare in alto, chiamato all’annunciata sfida con Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Il Campione del Mondo è stato l’unico a optare per la coppia media-hard e ha chiuso in quarta posizione a 0.234 di distacco, il suo compagno di squadra ha invece avuto qualche piccola difficoltà in più e si è dovuto accontentare del sesto posto (a 0.294).

I piloti che scatteranno dalla prima fila sembrano essere i grandi favoriti per il trionfo al Montmelò ma attenzione anche a un rinato Valentino Rossi. Il Dottore, dopo una prima parte di turno davvero complicata, si è scatenato negli ultimi minuti e ha piazzato un eccellente 1:39.656, chiudendo in terza posizione ad appena 85 millesimi di distacco da Dovizioso. Il centauro di Tavullia si comporta bene con le gomme più morbide, vedremo se riuscirà a lottare anche per il podio. La sorpresa della mattina è Tito Rabat che in sella alla Ducati della Reale Avintia Racing si porta in seconda posizione a 82 millesimi da Dovizioso. Johann Zarco risale (quinto a tre decimi), Danilo Petrucci settimo (a 0.357), difficoltà per Maverick Vinales a mezzo secondo, Pedrosa 13esimo a sei decimi.

