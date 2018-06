LIVE MotoGP, GP Catalogna 2018 in DIRETTA: gara. Domina Lorenzo, 3° Valentino Rossi

CLICCA QUI PER LEGGERE IL COMODO E IMMEDIATO LIVEBLOG DELLA MOTOGP SU OASPORT.IT

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Catalogna, settimo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP. La stagione arriva a un momento topico: a Barcellona si preannuncia una grande battaglia per la vittoria, può succedere di tutto e il campionato potrebbe riaprirsi definitivamente. A Montmelò andrà in scena una lotta totale tra diversi piloti che possono puntare al successo. Valentino Rossi vuole stupire ancora una volta, Andrea Dovizioso lottare per il successo con il suo compagno di squadra Jorge Lorenzo e il rivale n.1 del campionato Marc Marquez. Il “Dottore” si è lamentato apertamente, dopo le qualifiche, della resa della Michelin mentre Lorenzo ha confermato il proprio magic moment sulla Rossa. Dovizioso avrà un avversario in più.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Catalogna, settimo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 14.00.

14.42 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.

In classifica generale Marquez resta saldamente al comando con 27 punti di vantaggio su Valentino Rossi. Lorenzo resta lontanissimo a -49 dal connazionale.

Jorge Lorenzo trionfa (da dominatore) nel GP di Catalogna davanti a Marc Marquez e Valentino Rossi. 4° Crutchlow, 5° Pedrosa, 6° Vinales, 7° Zarco, 8° Petrucci, 9° Bautista, 10° Iannone. Fuori Dovizioso.

-1 Lorenzo non ne vuole sapere di rallentare, continua a spingere come un forsennato! 4 SECONDI SU MARQUEZ!

-2 Marquez si arrende e alza il ritmo. 2″6 da Lorenzo, è fatta per l’iberico della Ducati, avviato verso la seconda vittoria consecutiva.

-3 Lorenzo risponde subito e riporta il vantaggio su Marquez a 2 secondi. 3° Valentino Rossi a 6″4 dal maiorchino.

-4 NON E’ FINITA! Marquez reagisce! Si porta a 1″5 da Lorenzo! Ci prova! Adesso le gomme hard possono fare la differenza. Caduto Franco Morbidelli.

-5 Posizioni consolidate. Salvo errori, il podio sarà questo: Lorenzo, Marquez e Valentino Rossi.

-6 Oltre i due secondi il vantaggio di Lorenzo su Marquez.

-7 Bravo Rossi, sta girando sugli stessi tempi di Lorenzo e Marquez. Yamaha positiva in questa seconda parte di gara.

-8 Lorenzo in controllo, 1″9 su Marquez.

-9 Rossi ora è il più veloce in pista! Segnali di miglioramento per la Yamaha.

-9 Ora l’unica battaglia in pista è quella tra Pedrosa e Crutchlow per la quarta posizione.

-10 Marquez prova a reagire e si riprende un decimo su Lorenzo.

-11 1″8 di vantaggio per Lorenzo su Marquez. Valentino Rossi saldamente terzo, ora guadagna anche un decimo su Marquez, comunque lontano 3″7.

-12 Lorenzo indemoniato. 6 decimi guadagnati in un colpo solo, 1″6 su Marquez che sembra essersi arreso.

-13 Sopra il secondo il vantaggio di Lorenzo su Marquez. La gara si sta decidendo qui. Valentino Rossi è da solo al terzo posto, a 3″8 da Marquez e con un vantaggio di 2″8 su Pedrosa, Crutchlow e Petrucci.

-14 Lorenzo sta dando la scrollata. 7 decimi di vantaggio su Marquez!

-15 Valentino Rossi sale così al terzo posto a 3″7 da Lorenzo e Marquez.

-16 CADUTO DOVIZIOSO! Stava faticando, ha esagerato ed è scivolato. Game-over per il Mondiale.

-16 La situazione. Lorenzo e Marquez sono in fuga, 3° Dovizioso a 1″2, 4° Rossi a 2″4. 5° Petrucci, 8° Iannone.

-17 Niente da fare, Dovizioso si è staccato. E’ a un secondo da Lorenzo e Marquez. Troppo forti gli spagnoli.

-18 Rossi sta girando con un passo di 2-3 decimi più alto rispetto a Ducati e Honda. Sta facendo il massimo con questa Yamaha.

-18 Marquez sta tenendo benissimo con le gomme hard, a questo punto è il grande favorito. Dovizioso sta dando tutto, ma fatica a tenere il passo dei primi due.

-19 Lorenzo sta martellando. 4 decimi di vantaggio su Marquez e 8 su Dovizioso. Rossi a 1″6 dal maiorchino.

-20 Attenzione, ora Dovizioso perde 4 decimi da Lorenzo e Marquez.

-21 Giro veloce per Dovizioso, ma per ora non riesce ad attaccare Marquez, che non lascia andare via Lorenzo. Rossi perde terreno, si trova a 6 decimi da Dovizioso, poi ancora più lontani Pedrosa e Petrucci.

-22 Lorenzo prova la fuga.

-22 Lorenzo sta spingendo al massimo, Marquez risponde bene, Dovizioso a 3 decimi. Rossi ora deve tenere duro. 5° Iannone, 6° Pedrosa, 7° Petrucci, 10° Vinales, 11° Zarco.

-23 DUCATI PAZZESCAAAAA!!! CHE MOTOREEEE!!! Lorenzo svernicia Marquez sul rettilineo! Dovizioso e Rossi superano Iannone e si lanciano all’inseguimento!

-24 all’arrivo. Iannone attacca Marquez, finisce lungo e viene passato da Lorenzo.

1° giro/24 Parte bene Marquez, in testa davanti a Iannone, Lorenzo, Dovizioso e Valentino Rossi.

13.59 Lorenzo e Dovizioso hanno optato per una doppia gomma soft, mentre Marquez ha giocato d’azzardo con le hard: scelta che pagherà nella seconda parte di gara?

13.58 Giro di ricognizione!

13.56 E poi Jorge Lorenzo dalla pole position. A caccia del bis dopo il trionfo del Mugello.

13.55 Andrea Dovizioso per la stoccata del Campione e per riaprire il Mondiale. Miglior tempo nel warm-up, terzo in qualifica: il forlivese della Ducati ha le carte in regola per tornare al successo. Ci crede fermamente come ha dichiarato prima del via.

13.54 Marc Marquez oggi vuole attaccare, vuole combattere con le Ducati, vuole la vittoria in casa dopo la scivolata del Mugello.

13.53 Ricordiamo la griglia di partenza. Jorge Lorenzo in pole position che scatterà davanti a Marc Marquez, prima fila completata da Andrea Dovizioso. In seconda fila Maverick Vinales, Andrea Iannone e Danilo Petrucci. Poi Valentino Rossi in settima piazza.

13.52 Iannone non si tirerà indietro e proverà a lottare fino all’ultimo.

13.51 La massima concentrazione di Valentino Rossi. Il Dottore sogna l’impresa.

13.50 Ricordiamo anche la classifica generale. Marquez ha 23 punti di vantaggio su Valentino Rossi, 28 su Vinales e 29 su Dovizioso. Dieci minuti alla partenza!

13.48 I piloti dovranno gestire molto le gomme, chi ne avrà di più nel finale potrà fare la differenza.

13.46 Vinales, Iannone e Petrucci sono in seconda fila. Riusciranno a fare un colpaccio?

13.45 Quindici minuti alla partenza del GP di Catalogna.

13.44 Le gomme saranno un fattore determinante. L’usura degli pneumatici indirizzerà la gara. Quali saranno le scelte dei piloti?

13.42 E poi c’è Valentino Rossi. Sempre lui. Il Dottore deve rimontare dalla settima piazzola ma nel warm-up ha dato un colpo issandosi in terza posizione, vicinissimo a Dovizioso. Il centauro di Tavullia ci regalerà una nuova magia?

13.40 Il passo gara esibito dalla Ducati in tutto il fine settimana è comunque di un altro pianeta, ora le Rosse dovranno concretizzare ma senza sottovalutare il solito Marquez.

13.38 Gli uomini che partiranno dalla prima fila sembrano essere gli indiziati principali per la corsa verso la vittoria ma tutto può succedere.

13.36 Andrea Dovizioso sogna l’impresa e vuole tornare al successo dopo essersi imposto all’esordio. Il forlivese si è rialzato dopo due cadute consecutive, ha conquistato un positivo secondo posto al Mugello e ora vuole tornare a fare la differenza. Il pilota della Ducati scatterà dalla terza piazzola, stamattina ha siglato il miglior tempo nel warm up.

13.34 Marc Marquez scatterà in seconda posizione. Il Campione del Mondo non sembrava essere in grandissima forma nella giornata di venerdì, ieri era stato costretto al Q1, poi si è risvegliato e ha piazzato una delle sue zampate. Non è il super favorito della vigilia ma ha il passo giusto per lottare.

13.32 Jorge Lorenzo scatterà dalla pole position. Lo spagnolo ha trionfato al Mugello e sembra essere rinato, ha trovato finalmente il feeling giusto con la Ducati e vuole ancora fare festa.

13.30 Trenta minuti all’inizio della gara.

13.28 Questa è la griglia di partenza del GP di Catalogna.

13.26 Quella di oggi è la settima tappa del Mondiale MotoGP. Due settimane fa si è gareggiato al Mugello con la vittoria di Jorge Lorenzo davanti ad Andrea Dovizioso e Valentino Rossi, Marc Marquez è caduto.

13.24 In precedenza Enea Bastiani ha vinto la gara della Moto3 mentre il francese Fabio Quartararo si è imposto in Moto2. Ci sono però due italiani in testa a entrambe le classifiche: Bezzecchi e Bagnaia.

13.22 La gara scatterà alle ore 14.00 sotto il sol leone di Barcellona, le elevate temperature del Montmelò saranno un fattore determinante.

13.20 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP.

