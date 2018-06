Mondiali 2018 calendario delle partite: orari, programma e su che canali vederle in tv

Il calendario delle partite dei Mondiali 2018 di calcio si preannuncia particolarmente fitto e intenso, con giornate ricchissime di grandi partite spettacolari e avvincenti pronte a regalare emozioni uniche ai tanti appassionati e a tutti i tifosi che supporteranno le proprie Nazionali. Si incomincia giovedì 14 giugno con il match d’apertura tra Russia e Arabia Saudita, poi si proseguirà nei giorni successivi con tutte le altre partite della fase a gironi: tre incontri al giorno (ore 14.00, 17.00, 20.00) a parte sabato 16 giugno che prevederà addirittura quattro match.

Dopo pranzo potrete accomodarvi sul divano e godervi una vera e propria scorpacciata di grande calcio con i Mondiali 2018, in programma in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. La terza giornata dei vari gironi sarà caratterizzata dalla contemporaneità (dunque si giocheranno due incontri alle ore 16.00 e altri due alle 20.00). Poi via con la fase a eliminazione diretta, dagli ottavi di finale per arrivare alla Finale di Mosca.

Tutte le partite dei Mondali 2018 di calcio saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, sui canali Mediaset: Canale 5, Italia 1, Canale 20, Mediaset Extra. Gli incontri saranno visibili anche in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Di seguito il calendario completo e dettagliato delle partite ai Mondiali 2018 di calcio, tutto il programma e gli orari dei vari incontri con le indicazioni su come vederli in diretta tv.

GIOVEDÌ 14 GIUGNO:

17.00 Russia vs Arabia Saudita (gruppo A, a Mosca), diretta tv su Canale 5

VENERDÌ 15 GIUGNO:

14.00 Egitto vs Uruguay (gruppo A, a Ekaterinburg), diretta tv su Italia 1

17.00 Marocco vs Iran (gruppo B, a San Pietroburgo), diretta tv su Italia 1

20.00 Spagna vs Portogallo (gruppo B, a Sochi), diretta tv su Canale 5

SABATO 16 GIUGNO:

12.00 Francia vs Australia (gruppo C, a Kazan), diretta tv su Italia 1

15.00 Argentina vs Islanda (gruppo D, a Kaliningrad), diretta tv su Italia 1

18.00 Perù vs Danimarca (gruppo C, a Saransk), diretta tv su Italia 1

21.00 Croazia vs Nigeria (gruppo D, a Kaliningrad), diretta tv su Italia 1

DOMENICA 17 GIUGNO:

14.00 Costa Rica vs Serbia (gruppo E, a Samara), diretta tv su Italia 1

17.00 Germania vs Messico (gruppo F, a Mosca), diretta tv su Italia 1

20.00 Brasile vs Svizzera (gruppo, a Rostov), diretta tv su Canale 5

LUNEDÌ 18 GIUGNO:

14.00 Svezia vs Corea del Sud (gruppo F, a Nizhny Novgorod), diretta tv su Italia 1

17.00 Belgio vs Panama (gruppo G, a Sochi), diretta tv su Italia 1

20.00 Tunisia vs Inghilterra (gruppo G, a Volgograd), diretta tv su Italia 1

MARTEDÌ 19 GIUGNO:

14.00 Polonia vs Senegal (gruppo H, a Mosca), diretta tv su Italia 1

17.00 Russia vs Egitto (gruppo A, a San Pietroburgo), diretta tv su Italia 1

20.00 Colombia vs Giappone (gruppo H, a Saransk), diretta tv su Italia 1

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO:

14.00 Portogallo vs Marocco (gruppo B, a Mosca), diretta tv su Italia 1

17.00 Uruguay vs Arabia Saudita (gruppo A, a Rostov), diretta tv su Italia 1

20.00 Iran vs Spagna (gruppo B, a Kazan), diretta tv su Italia 1

GIOVEDÌ 21 GIUGNO:

14.00 Francia vs Perù (gruppo C, a Ekaterinburg), diretta tv su Italia 1

17.00 Danimarca vs Australia (gruppo C, a Samara), diretta tv su Italia 1

20.00 Argentina vs Croazia (gruppo D, a Nizhny Novgorod), diretta tv su Canale 5

VENERDÌ 22 GIUGNO:

14.00 Brasile vs Costa Rica (gruppo E, a San Pietroburgo), diretta tv su Italia 1

17.00 Nigeria vs Islanda (gruppo D, a Volgograd), diretta tv su Italia 1

20.00 Serbia vs Svizzera (gruppo E, a Kaliningrad), diretta tv su Italia 1

SABATO 23 GIUGNO:

14.00 Belgio vs Tunisia (gruppo G, a Mosca), diretta tv su Italia 1

17.00 Corea del Sud vs Messico (gruppo F), diretta tv su Italia 1

20.00 Germania vs Svezia (gruppo F, a Sochi), diretta tv su Canale 5

DOMENICA 24 GIUGNO:

14.00 Inghilterra vs Panama (gruppo G, a Nizhny Novgorod), diretta tv su Italia 1

17.00 Giappone vs Senegal (gruppo H, a Ekaterinburg), diretta tv su Italia 1

20.00 Polonia vs Colombia (gruppo H, a Kazan), diretta tv su Italia 1

LUNEDÌ 25 GIUGNO:

16.00 Uruguay vs Russia (gruppo A, a Samara), diretta tv su Italia 1

16.00 Arabia Saudita vs Egitto (gruppo A, a Volgograd), diretta tv su Canale 20

20.00 Spagna vs Marocco (gruppo B, a Kaliningrad), diretta tv su Italia 1

20.00 Iran vs Portogallo (gruppo B, a Kaliningrad)

MARTEDÌ 26 GIUGNO:

16.00 Danimarca vs Francia (gruppo C, a Mosca), diretta tv su Italia 1

16.00 Australia vs Perù (gruppo C, a Sochi), diretta tv su Canale 20

20.00 Nigeria vs Argentina (gruppo D, a San Pietroburgo), diretta tv su Italia 1

20.00 Islanda vs Croazia (gruppo D, a Rostov), diretta tv su Canale 20

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO:

16.00 Corea del Sud vs Germania (gruppo F, a Kazan), diretta tv su Italia 1

16.00 Messico vs Svezia (gruppo F, a Ekaterinburg), diretta tv su Canale 20

20.00 Serbia vs Brasile (gruppo E, a Mosca), diretta tv su Italia 1

20.00 Svizzera vs Corea del Sud (gruppo E, a Nizhny Novgorod), diretta tv su Canale 20

GIOVEDÌ 28 GIUGNO:

16.00 Giappone vs Polonia (gruppo H, a Volgograd), diretta tv su Canale 20

16.00 Senegal vs Colombia (gruppo H, a Samara), diretta tv su Italia 1

20.00 Inghilterra vs Belgio (gruppo G, a Volgograd), diretta tv su Italia 1

20.00 Panama vs Tunisia (gruppo G, a Samara), diretta tv su Canale 20

SABATO 30 GIUGNO:

16.00 Ottavo di finale 1: Prima Gruppo C vs Seconda Gruppo D (a Kazan), diretta tv su Canale 5

20.00 Ottavo di finale 2: Prima Gruppo A vs Seconda Gruppo B (a Sochi), diretta tv su Canale 5

DOMENICA 1° LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 3: Prima Gruppo B vs Seconda Gruppo A (a Mosca), diretta tv su Canale 5

20.00 Ottavo di finale 4: Prima Gruppo D vs Seconda Gruppo C (a Nizhny Novgorod), diretta tv su Canale 5

LUNEDÌ 2 LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 5: Prima Gruppo E vs Seconda Gruppo F (a Samara), diretta tv su Canale 5

20.00 Ottavo di finale 6: Prima Gruppo G vs Seconda Gruppo H (a Rostov), diretta tv su Canale 5

MARTEDÌ 3 LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 7: Prima Gruppo H vs Seconda Gruppo G (a Mosca), diretta tv su Canale 5

20.00 Ottavo di finale 8: Prima Gruppo F vs Seconda Gruppo E (a San Pietroburgo), diretta tv su Canale 5

VENERDÌ 6 LUGLIO:

16.00 Quarto di finale 1: Vincente Ottavo di finale 2 vs Vincente Ottavo di finale 1 (a Nizhny Novgorod), diretta tv su Canale 5

20.00 Quarto di finale 2: Vincente Ottavo di finale 5 vs Vincente Ottavo di finale 6 (a Kazan), diretta tv su Canale 5

SABATO 7 LUGLIO:

16.00 Quarto di finale 3: Vincente Ottavo di finale 7 vs Vincente Ottavo di finale 8 (a Samara), diretta tv su Canale 5

20.00 Quarto di finale 4: Vincente Ottavo di finale 3 vs Vincente Ottavo di finale 4 (a Sochi), diretta tv su Canale 5

MARTEDÌ 10 LUGLIO:

20.00 Semifinale 1: Vincente Quarto di finale 1 vs Vincente Quarto di finale 2 (a San Pietroburgo), diretta tv su Canale 5

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO:

20.00 Semifinale 2: Vincente Quarto di finale 3 vs Vincente Quarto di finale 4 (a Mosca), diretta tv su Canale 5

SABATO 14 LUGLIO:

16.00 Finale per il terzo posto (a San Pietroburgo), diretta tv su Canale 5

DOMENICA 15 LUGLIO:

17.00 Finale Mondiali 2018 di calcio (a Mosca), diretta tv su Canale 5













