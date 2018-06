LIVE Portogallo-Iran, Mondiali 2018 in DIRETTA: Cristiano Ronaldo insegue gli ottavi di finale (da primo?)

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Iran-Portogallo, match valido per il gruppo B dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. E’ uno spareggio per il passaggio del turno.

Il pareggio tra Spagna e Portogallo nella prima sfida del girone tiene ancora aperta la porta all’Iran che ha battuto il Marocco all’esordio. Gli iraniani devono vincere per scavalcare i lusitani ma le gare di attacco non sono certo una specialità della casa, per cui c’è da attendere un atteggiamento attendista della squadra asiatica, che, dovesse riuscire a mantenere il pari, potrebbe tentare il tutto per tutto nel finale. Dall’altra parte brividi per Cristiano Ronaldo & company che, nonostante le prove positive delle prime due sfide, devono ancora superare il turno e si aggrapperanno al campione dell’isola di Madeira per abbattere il muro iraniano. Ai portoghesi basteràò anche un pareggio per superare il turno ma il vero obiettivo è chiudere al primo posto del girone e magari evitare la possibile sfide negli ottavi con i padroni di casa. In questo senso un orecchio, la squadra portoghese, lo terrà anche rivolto a quanto accade tra Spagna e Marocco.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE di Iran-Portogallo, match valido per il gruppo B dei Mondiali 2018 di calcio in Russia: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20.00. Buon divertimento!

Foto: CP DC Press / Shutterstock.com