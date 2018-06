LIVE Spagna-Marocco, Mondiali 2018 in DIRETTA: le Furie Rosse cercano la goleada per il primato nel girone

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale di Spagna-Marocco, valida per la terza giornata del Gruppo B dei Mondiali di calcio di Russia 2018. Partita sicuramente con i favori del pronostico per le Furie Rosse, ma che assume una grande rilevanza, visto che gli iberici si giocano il primo posto nel raggruppamento nel derby a distanza con il Portogallo. Fondamentale vincere con tanti gol di scarto per Diego Costa (scatenato in questo inizio di manifestazione iridata) e compagni, che dovranno tenere d’occhio anche la banda di Cristiano Ronaldo impegnata contro l’Iran.

Fischio d’inizio fissato per le ore 20.00, ma la nostra diretta live testuale inizierà con l’inserimento delle formazioni ufficiali, non appena saranno comunicate. Buon divertimento con la diretta live testuale integrale in tempo reale di OA Sport!













19.13 Alcune novità nei due schieramenti. La Spagna a centrocampo si gioca Thiago Alcantara, preferendolo a Koke e Lucas Vazquez. Per quanto riguarda gli africani assente il capitano Benatia.

19.05 Le formazioni ufficiali di Spagna-Marocco:

Spagna (4-2-3-1): De Gea; Carvajal, Pique, Ramos, Jordi Alba; Busquets, Thiago Alcantara; Silva, Iniesta, Isco; Diego Costa.

Marocco (4-2-3-1): El Kajoui; Dirar, Saiss, Da Costa, Hakimi; El Ahmadi, Boussoufa; Amrabat, Belhanda, Ziyech; Boutaib.

19.00 Buonasera e ben ritrovati con il Mondiale di Russia 2018. Si decidono le sorti del gruppo B.

