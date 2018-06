Iran-Portogallo, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Terza ed ultima giornata per i gironi preliminari al Mondiale di calcio di Russia 2018: domani vanno in scena gli ultimi due incontri per quanto riguarda il raggruppamento B. Torna in campo il Portogallo di Cristiano Ronaldo e compagni che va a caccia della prima piazza, per cercare un ottavo sulla carta più semplice: sarà fondamentale vincere contro l’Iran e, magari, farlo con un risultato più rotondo sperando in una non goleada della Spagna. Gli asiatici ci credono ancora: a quota 3 punti in classifica, con una clamorosa vittoria tornerebbero in corsa per gli ottavi.

Iran-Portogallo è in programma oggi, lunedì 25 giugno, alle ore 20 italiane. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1 (anche in HD) mentre in streaming sarà visibile sul sito Mediaset e sull’app Mediaset Mondiali FIFA.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di Iran-Portogallo.

Il programma

Lunedì 25 giugno

Ore 20.00 Iran-Portogallo

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com