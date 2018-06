Arabia Saudita-Egitto 2-1, Mondiali 2018: Salem al 95′ punisce Salah e compagni

Volgograd saluta la partecipazione ai Mondiali di calcio di Arabia Saudita ed Egitto: al 95′ i sauditi trovano il gol vittoria e piegano per 2-1 la resistenza dei nordafricani, che oggi schieravano in campo Essam El Hadary, portiere che a 45 anni e 161 giorni diventa il più anziano giocatore nella fase finale della rassegna.

La partita nei primi minuti è noiosa, con le squadre contratte e la paura di perdere e restare a quota zero che è più forte della voglia di vincere. A metà tempo passa l’Egitto: Abdalla recupera palla a centrocampo e lancia lungo per Salah, che batte in velocità i centrali sauditi e supera l’estremo difensore in uscita con un delizioso pallonetto. Lo stesso Salah ci riprova pochi minuti dopo ma il cucchiaio stavolta non ha la stessa sorte. Negli ultimi minuti prende coraggio l’Arabia Saudita ed il finale di frazione si infiamma: al 39′ Hegazy salva su tiro di Salman, un minuto più tardi braccio largo di Fathi in area su un cross dalla sinistra ed è rigore per la compagine saudita. Si presenta sul dischetto Fahad, ma El Hadary intuisce e devia la conclusione sul fondo: bel modo di festeggiare il record. Non è finita qui: nel secondo dei tre minuti di recupero Fahad viene trattenuto in area e l’arbitro dopo un lungo consulto al VAR decide per la massima punizione. Stavolta sul dischetto si presenta Salman, che spiazza il portiere avversario ed impatta a fine prima frazione.

La ripresa è di marca saudita, che si prodiga in un lungo possesso palla, troppe volte sterile. L’Egitto, che sembra provato atleticamente, è costretto a giocare di rimessa. Al 70′ El Hadary para su bel colpo di testa di Muhannad da azione d’angolo, poi non si registrano grosse emozioni neppure dopo la girandola di cambi, e la partita sembra scorrere via sui binari del pari. Al 95′, all’ultima azione utile, però, la continua supremazia saudita viene premiata: Salem incrocia al volo dall’interno dell’area e trova il palo lontano. El Hadary non può nulla e l’Arabia Saudita si prende i tre punti, lasciando a zero gli egiziani.













Foto: A.RICARDO Shutterstock.com

