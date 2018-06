LIVE MotoGP, GP Catalogna 2018 in DIRETTA: warm-up. Valentino Rossi deve pescare il jolly per la gara

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. A Barcellona i piloti avranno a disposizione gli ultimi 20 minuti per trovare il giusto set-up sulle proprie moto anche se i valori in campo sembra essere definiti: Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso e Marc Marquez dovrebbero essere gli uomini in grado di lottare per la vittoria della gara ma anche per loro questo ultimo test sarà fondamentale in vista della corsa, soprattutto per la scelta dei migliori pneumatici, una variabile fondamentale in ottica successo.

Valentino Rossi avrà bisogno del warm-up per sistemare alcuni problemi e trovare un buon passo che gli permetta di risalire dalla settima posizione in griglia di partenza e di rimontare fino al podio, oggettivamente molto lontano alla vigilia dell’evento come lui stesso ha dichiarato. Attenzione anche a Maverick Vinales, Andrea Iannone e Danilo Petrucci.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del warm-up del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.40. Buon divertimento a tutti.













