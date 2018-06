MotoGP, GP Catalogna 2018: qualifiche, risultati e classifica. Jorge Lorenzo in pole position! Dovizioso terzo, Valentino Rossi settimo

Jorge Lorenzo ha conquistato la pole position del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo conferma il suo eccezionale momento di forma e, dopo la splendida vittoria al Mugello a cui era seguita la firma con la Honda, scatterà davanti a tutti sull’amato circuito di Barcellona. Il 31enne riporta la Ducati sulla prima casella in griglia di partenza dopo addirittura dieci anni dall’ultima volta al Montmelò (Casey Stoner nel 2008). L’iberico ha ribadito di essere il grande favorito per il successo sul circuito di casa, il suo passo gara è di assoluto spessore e il suo tempo (1:38.680) ha dato un chiaro segnale a tutta la concorrenza. I rivali più agguerriti sono comunque immediatamente in scia.

Marc Marquez sembrava essere in grande difficoltà nelle prove libere, era stato costretto a disputare la Q1 ma proprio durante questo turno ha fatto capire di potere fare la differenza: rispetto ai suoi rivali, l’uomo della Honda punta sulla gomma hard all’anteriore (gli altri optano per la soft) e chiude ad appena 66 millesimi di distacco dal leader. Eccellente prestazione da parte di Andrea Dovizioso che sembra avere trovato un ottimo feeling con questa pista. Il vicecampione del mondo si trova molto bene sulla sua Ducati, ha conquistato un’importantissima terza posizione (a 0.243 dal compagno di squadra) e ha tutte le carte in regola per lottare per la vittoria.

Ci si aspettava qualcosa in più da Valentino Rossi che sembrava avere un ottimo ritmo con le soft ma purtroppo il Dottore ha commesso un lungo nell’ultimo intermedio del suo tentativo e si è così dovuto accontentare della settima posizione (a 0.586 da Lorenzo): il centauro di Tavullia è chiamato a una pronta rimonta in gara ma sembra avere le potenzialità per risalire la griglia e togliersi delle soddisfazioni importanti. La Yamaha risponde positivamente come dimostra la quarta piazza di Maverick Vinales che precede Andrea Iannone (Suzuki) di appena tre millesimi e Danilo Petrucci (Ducati) di 43 millesimi. Ottavo un deludente Johann Zarco, poi Rabat, Crutchlow (caduto), Dani Pedrosa sottotono e l’eccellente Nakagami che aveva superato il taglio in Q1.

