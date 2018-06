MotoGP LIVE, DIRETTA GP Catalogna 2018 – La gara in tempo reale. Vola Lorenzo, out Dovizioso

Oggi domenica 17 giugno si corre il GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Sul circuito del Montmelò andrà in scena una gara appassionante, avvincente e molto attesa anche perché potrebbe cambiare le dinamiche dell’intero campionato. A Barcellona si preannuncia una sfida campale tra Jorge Lorenzo, Marc Marquez e Andrea Dovizioso: sulla carta sono loro tre i principali contendenti per il successo. Le Ducati sono dotate di un passo stellare ma il Campione del Mondo non molla la presa e cerca la rivincita.

Lorenzo vuole il bis dopo l’apoteosi del Mugello ed è entrato in una nuova dimensione, il Dovi cerca di tornare al successo per ridurre il distacco in classifica generale da Marquez che invece vuole vincere di fronte al proprio pubblico. Ma attenzione a non sottovalutare Valentino Rossi: il Dottore deve rimontare dalla settima posizione in griglia e chissà che non tiri fuori il coniglio dal cilindro.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Catalogna, settimo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.

Griglia di partenza – Programma – Cronaca qualifiche

FOTOCATTAGNI