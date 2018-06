MotoGP, GP Catalogna 2018: domani la gara. Orario d’inizio e come vederla in tv

Domenica 17 giugno si disputerà il GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. La stagione arriva a un momento topico: a Barcellona si preannuncia una grande battaglia per la vittoria, può succedere di tutto e il campionato potrebbe riaprirsi definitivamente. A Montmelò andrà in scena una lotta totale tra diversi piloti che possono puntare al successo.

Valentino Rossi vuole stupire ancora una volta, Andrea Dovizioso cerca di riaprire i conti, Marc Marquez vuole riscattare la scivolata del Mugello, Jorge Lorenzo ha un passo strepitoso, gli outsider non mancheranno all’appello.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP e su TV8, in diretta streaming su Sky Go e sul sito di TV8, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 17 GIUGNO:

08.40-09.00 Moto3, warm-up

09.10-09.30 Moto2, warm-up

09.40-10.00 Moto3, warm-up

11.00 Moto3, Gara

12.20 Moto2, Gara

14.00 MotoGP, Gara

GP CATALOGNA 2018: DOVE VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP di Catalogna 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP e in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8.

Diretta streaming su Sky Go e sul sito di TV8.

La gara della MotoGP sarà trasmessa in replica su Sky Sport MotoGP alle ore 17.10 e alle ore 23.20, sintesi alle ore 20.30.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













FOTOCATTAGNI