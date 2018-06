LIVE Judo, Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA: Basile, Mungai Gwend e Paissoni in semifinale! Esposito subito fuori

Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare del judo ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Dopo la scorpacciata di medaglie di ieri, contraddistinta dall’oro di Manuel Lombardo, dagli argenti di Odette Giuffrida e Miriam Boi e dal bronzo di Francesca Milani, l’Italia cala altri tre assi per andare a caccia di ulteriori allori nella prestigiosa competizione iberica. Il campione olimpico Fabio Basile punterà senza mezzi termini all’oro nei -73 kg per conquistare la prima importante vittoria dopo il salto dai -66 kg verso la nuova categoria di peso. Il fuoriclasse azzurro in primavera ha conquistato un prezioso terzo posto nel Grand Prix di Ekaterininburg, ma agli Europei 2018 non è riuscito ad esprimersi al meglio e ha tanta voglia di riscatto per rilanciarsi nuovamente su livelli di eccellenza. Nutre speranze di vittoria anche Antonio Esposito, bronzo continentale in carica nei -81 kg, che non potrà più nascondersi e partirà tra i favoriti per l’oro con la consapevolezza di essere entrato ormai a far parte di una nuova straordinaria dimensione. Edwige Gwend, inoltre, dispone di talento e tecnica per primeggiare nei -63 kg e riscattare gli Europei, che non le hanno arriso poco più di un mese fa. Nicholas Mungai, intanto, potrebbe rivelarsi una lieta sorpresa nella categoria -90 kg, mentre Carola Paissoni in condizioni ideali può puntare ad una medaglia nei -70 kg. L’Italia punta a spadroneggiare, dunque, in una giornata che potrebbe rivelarsi persino più propizia della precedente. Le cinque categorie di peso andranno in scena oggi con le eliminatorie al mattino e le finali al pomeriggio. Restare con noi per seguire minuto per minuto le emozioni del judo ai Giochi del Mediterraneo 2018 con la nostra DIRETTA LIVE. Buon divertimento con OA Sport! (foto: IJF)













11.21: E’ ANCORA IPPOOOOOOOOOON!!! L’azzurra Paissoni proprio allo scadere dei 4′ piazza il colpo vincete e vola in semifinale. E’ Grande Italia finora: in quattro ancora in lotta per le medaglie

11.18: A metà combattimento ancora 0-0

11.15: Paissoni in pedana per affrontare la slovena Pogacnik

11.11 E invece è tutto facile per Edwige Gwend. IPPOOOOOON!! Dopo meno di un minuto l’azzurra risolve l’incontro e vola in semifinale!!!!

11.10: E’ il momento di Edwige Gwend contro la francese Deketer. Incontro complicato

11.10: IPPOOOOOOOON!!! Ancora una soluzione velocissima per il campione olimpico che atterra immediatamente l’avversario e vola in semifinale

11.08: C’è Fabio Basile in pedana contro l’algerino Nourine. In palio le semifinali!

10.53: SIIIIIIIIIII!!! Ippon!!! Mungai è in semifinale. Battuto il tunisino Snoussi

10.51: Mungai in pedana per i quarti di finale contro Snoussi

10.45: Incredibile! Esposito subisce ippon dopo 20″ ed esce di scena. Perotesta l’azzurro ma non c’è nulla da fare.Perdiamo una potenziale carta da medaglia

10.42: In pedana Antonio Esposito per gli ottavi della categoria -81 kg contro il siriano Kasem

10.32: Basile affronterà nei quarti l’algerino Nourine

10.29: L’azzurro impiega 50 secondi per piazzare l’ippon che frutta il passaggio ai quarti di finale!

10.28: E’ il momento di Fabio Basile contro il monegasco Bessi

10.15: Mungai affronterà nei quarti il tunisino Snoussi. Tra poco Basile

10.10: Mungai supera il turno!!! Battuto grazie ad un waza ari il francese Diesse e superato il primo duro ostacolo di giornata per l’azzurro!

10.05: In pedana Mungai contro Diesse

10.00. Quarti di finale già acquisiti anche per Edwige Gwend che attende la rivale dalla sfida tra la bosniaca Samardzic e la francese Deketer

10.00: E’ già nei quarti di finale, invece, Carola Paissoni che se la vedrà più avanti con la slovena Pogacnik

9.58: Ottavi di finale anche per Antonio Esposito contro il siriano Kasem nella categoria -81 kg

9.55: Primo turno da superare anche per il campione olimpico Fabio Basile che avrà di fronte il rappresentante del Principato di Monaco Cedric Bessi nella categoria -73 kg

9.50: Il primo azzurro a scendere in pedana sarà Nicholas Mungai che negli ottavi di finale della categoria -90 kg affronta un ostacolo duro: il francese Diesse

9.45: Buongiorno agli appassionati di Judo. Tutto pronto per la seconda giornata di gare al Pavillon Center di Tarragona con altre cinque medaglie d’oro in palio