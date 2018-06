Judo, Giochi del Mediterraneo 2018: Manuel Lombardo si tinge d’oro! Torna grande anche Odette Giuffrida, podi per Boi e Milani!

Italia da sballo nel judo ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Gli azzurri hanno portato a casa quattro medaglie nella prima giornata di gare e a spiccare su tutti è stato Manuel Lombardo, strepitoso oro nella categoria -66 kg. Il giovane alfiere del Bel Paese ha trionfato al termine di un percorso entusiasmante, che lo ha visto battere in finale lo spagnolo Alberto Gaiutero Martin in un match senza esclusione di colpi, nel corso del quale ha prevalso grazie ad un fantastico waza-ari. Lombardo, in precedenza, aveva inflitto tre shido al greco Eleftherios Panagiotou e un ippon ai danni dello sloveno Andraz Jereb e aveva sconfitto in semifinale il marocchino Imad Bassou, viaggiando trionfalmente verso l’oro.

Ma per l’Italia le belle notizie non finiscono certamente qui. Odette Giuffrida, infatti, ha conseguito la medaglia d’argento nella categoria -52 kg, cedendo soltanto all’ultimo atto contro la kosovara Krasniqi, dopo aver battuto in successione la portoghese Mariana Esteves con un ippon e aver dominato contro la slovena Anja Stangar e la francese Maeny Astride Gneto. Il rientro ad alti livelli della Giuffrida, argento olimpico a Rio 2016, restituisce all’Italia una campionessa frenata a lungo da problemi fisici che sembravano insormontabili.

Spettacolare anche l’argento di Miriam Boi, che ha superato in successione la serba Marica Perisic per ippon, la marocchina Soumiya Iraoui, e la spagnola Jaione Equiosain Zaraueta con un altro ippon che le è valso la finale nella categoria -57 kg contro la kosovara Nora Gjakova, che ha prevalso al cospetto dell’azzurra, sconfitta al termine di una strenua battaglia.

Francesca Milani, infine, ha portato a casa la quarta medaglia italiana, un fantastico bronzo grazie alla vittoria nella finale per il terzo posto dei -48 kg contro la portoghese Diogo con uno splendido ippon. In precedenza, la Milani aveva sconfitto la cipriota Kourri e la slovena Marusa Stangar con due ippon, prima di cedere contro la spagnola Figueroa e poi conquistare il bronzo nella finale per il podio, che ha consentito all’Italia di ergersi fino al tripudio finale.











Foto: Fijlkam