LIVE Italia-Cina, Nations League Volley in DIRETTA: azzurri, niente scherzi. Bisogna vincere

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, match valido per la Nations League 2018 di volley maschile. A Seoul (Corea del Sud) gli azzurri vanno a caccia di una vittoria fondamentale in ottica qualificazione alla Final Six: i ragazzi del CT Chicco Blengini devono subito rialzarsi dopo due weekend problematici e devono sfruttare al meglio la sfida contro la formazione cinese, tutt’altro che irresistibile. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico e vorrà fare la voce grossa per conquistare il sesto successo nel torneo.

L’Italia deve fare a meno delle stelle Ivan Zaytsev, Osmany Juantorena, Massimo Colaci e dell’infortunato Simone Giannelli. Ci sarà bisogno dei punti di Filippo Lanza e Gabriele Nelli per uscire vittoriosi dal palazzetto e rimanere in corsa, punto interrogativo sulla cabina di regia con Michele Baranowicz e Luca Spirito in ballottaggio.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Cina, match valido per la Nations League 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.00.













