LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA: venerdì 22 giugno. Tiro con l’arco, calcio e pallavolo. Italia, vai e vinci!

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della prima giornata dei Giochi del Mediterraneo 2018, venerdì 22 giugno. Una competizione che non si svolge dal lontano 2013 ed in cui l’Italia gode di una grande tradizione. Il Bel Paese, infatti, domina ininterrottamente il medagliere dal 2005, mentre è addirittura assoluto lo strapotere nella classifica di tutti i tempi. La parola d’ordine è una sola: confermarsi la potenza egemone del Mare Nostrum. La concorrenza di Francia e Spagna si preannuncia più agguerrita che mai e, probabilmente, gli azzurri dovranno lottare più che nelle ultime edizioni per avere la meglio.

Prima giornata che fungerà da aperitivo, tuttavia andranno gettate sin da subito le basi per conquistare medaglie da domani in poi. Si comincia con le qualificazioni e le prime eliminatorie del tiro con l’arco, dove l’Italia vuole primeggiare sia nelle prove individuali sia in quelle a squadre. Alle 10.00, poi, scenderà in campo l’Italia Under18 contro il Marocco, sfida già decisiva per il passaggio del turno. Debutto sulla carta comodo per le azzurre del volley contro la Grecia. Si comincia alle 9.30. Buon divertimento con la nostra Diretta Live.

Il programma completo venerdì 22 giugno – Tutti gli azzurri in gara oggi













9.30 Le qualificazioni del tiro con l’arco, di fatto, saranno un ranking round. Serviranno dunque per stabilire i tabelloni e gli accoppiamenti delle prove individuali ed a squadre.

9.25 Cinque minuti al via delle prime gare ai Giochi del Mediterraneo.

9.18 Per quanto riguarda il tiro con l’arco femminile, le azzurre in gara saranno Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Tanya Giaccheri. Le rivali principali delle nostre portacolori saranno Turchia, Francia e Spagna.

9.15 Nell’arco individuale l’Italia schiererà due dei tre campioni del mondo a squadre in carica: Marco Galiazzo e David Pasqualucci. Il trio sarà completato dall’esperto Amedeo Tonelli. Sulla carta gli azzurri dovrebbero giocarsi l’oro con la Spagna nella prova a squadre.

8.55 Sarà una giornata di aperitivo, considerando che i Giochi si apriranno ufficialmente questa sera con la cerimonia inaugurale. Alle 9.30 prenderanno il via le qualificazioni del tiro con l’arco maschile e femminile. Alle 10.00 debutterà l’Italia nel calcio contro il Marocco, mentre alle 12.30 le azzurre della pallavolo se la vedranno con la Grecia.

8.50 Buongiorno e benvenuti a questa prima giornata dei Giochi del Mediterraneo 2018.