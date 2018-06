Giochi del Mediterraneo 2018: tutti gli azzurri in gara venerdì 22 giugno. Programma, orari e tv

Oggi venerdì 22 giugno iniziano i Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva a cui partecipano i Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. L’Italia vuole essere assoluta protagonista della rassegna e punta a vincere il medagliere come riesce a fare ininterrottamente da Almeria 2005. Prima giornata senza medaglie in palio ma subito succulenta visto che ci saranno tanti azzurri in campo.

Le nostre Nazionali di calcio e di volley femminile giocheranno rispettivamente contro Marocco e Grecia. In programma anche le qualificazioni del tiro con l’arco con sugli scudi Marco Galiazzo, Campione Olimpico ad Atene 2004, e David Pasqualucci assoluti protagonisti.

Di seguito tutti gli azzurri in gara oggi venerdì 22 giugno ai Giochi del Mediterraneo 2018. Il calendario completo, il programma e gli orari in cui li vedremo all’opera. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Olympic Channel e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDÌ 22 GIUGNO:

09.00 TIRO CON L’ARCO – Individuale, qualificazioni (femminile): Lucilla Boari, Tatiana Andreoli, Giada Giaccheri

09.45 TIRO CON L’ARCO – Individuale, qualificazioni (maschile): David Pasqualucci, Marco Galiazzo, Amedeo Tonelli

10.00 CALCIO – Fase a gironi, Italia vs Marocco

12.30 VOLLEY – Fase a gironi, Italia vs Grecia (femminile)

13.10 TIRO CON L’ARCO – Individuale, 24esimi di finale (maschile): Eventuali: David Pasqualucci, Marco Galiazzo, Amedeo Tonelli

13.10 TIRO CON L’ARCO – Individuale, 24esimi di finale (femminile): Eventuali: Lucilla Boari, Tatiana Andreoli e Giada Giaccheri

21.00 CERIMONIA D’APERTURA













Foto: Fitarco