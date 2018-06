LIVE F1, GP Francia 2018 in DIRETTA: prove libere 2. Ferrari, serve una reazione

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Francia. Si riparte dalla sessione di stamattina, quando è stata la Mercedes la più veloce. Il miglior tempo appartiene a Lewis Hamilton, davanti a Valtteri Bottas. Ad impressionare, però, è stata la Red Bull di Daniel Ricciardo, velocissimo con la gomma più dura portata dalla Pirelli, la Soft. La Ferrari per il momento in segue, con Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel a quasi un secondo, ma le prime prove libere sono servite soprattutto per prendere confidenza con un tracciato nuovo per la F1 moderna.

Le prove libere 2 scatteranno alle ore 16.00. Noi seguiremo tutto in diretta, con aggiornamenti minuto dopo minuto in tempo reale. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Francia!

16.21 Bottas! 1’34″156 con gomma gialla!

16.20 Ancora Verstappen in testa, con 1’34″595, 52 millesimi meglio di Vettel. Hamilton è a quattro decimi da Vettel. Tutti con gomma rossa

16.18 Risponde Vettel, 1’34″647 e nuovo miglior tempo: ci si avvicina progressivamente ai tempi del mattino

16.15 Si porta Verstappen in testa adesso, con pochi decimi di vantaggio su Raikkonen, mentre restano a guardare le Mercedes per il momento

16.12 Raikkonen davanti a tutti, con 1’35″165, davanti a Vettel, secondo, di mezzo secondo esatto. Lavoro differenziato in casa Ferrari: Kimi sta girando con la Soft, Seb con la Supersoft

16.09 Testacoda anche per Kimi Raikkonen, in curva 2: il vento, insieme al fatto che si tratta un circuito nuovo, sta mettendo in seria difficoltà i piloti sin da stamattina

16.06 Il miglior tempo al momento è di Vandoorne, 1’37″219. Si ricomincia come si è concluso stamattina, intanto, con Grosjean che finisce lungo alla fine del rettilineo del Mistral

16.04 Kevin Magnussen il primo a uscire in pista

16.00 SEMAFORO VERDE!

15.58 Queste le gomme portate qui dalla Pirelli: una scelta definitiva “conservativa” dallo stesso Mario Isola, che ha affermato in mattinata come non abbiano voluto portare la Hypersoft per non rischiare, viste le poche informazioni sul circuito. La previsione per la gara è al momento quella di una sola sosta

15.55 Tra cinque minuti il semaforo verde!

15.52 Ferrari che devono recuperare quasi un secondo. Nulla di preoccupante: anche lo scorso weekend in Canada era cominciato così, poi si è chiuso con Vettel in trionfo. Il tedesco si è concentrato sul feeling con macchina e pista, chiedendo ai meccanici di mettere a punto l’anteriore della sua SF71H

15.48 Il più veloce stamattina è stato Lewis Hamilton, primo davanti al compagno Valtteri Bottas. Ad impressionare, però, è stata la Red Bull, velocissima con la gomma Soft, la più dura di quelle a disposizione

15.45 Il circuito del Paul Ricard ha colpito per la particolarità dell’asfalto fuori traiettoria. Ecco la spiegazione:

15.43 La prima sessione è stata utile soprattutto per prendere confidenza con una pista nuova. Gli errori dei piloti sono stati diversi: ecco una compilation di testacoda!

15.41 Subito una notizia: Marcus Ericsson non parteciperà alle prove libere 2 dopo che stamattina la sua Sauber è finita in fiamme

15.38 Si riparte dai tempi della FP1

