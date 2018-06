Canottaggio, Coppa del Mondo Linz 2018: Italia, è tornato il 4 di coppia! Oppo-Ruta impressionano in batteria!

A Linz, in Austria, è scattata la seconda tappa della Coppa del Mondo di canottaggio: due i motivi di curiosità attorno alle gare odierne. In questo bacino il prossimo anno si terranno i Mondiali, che assegneranno i primi pass olimpici per Tokyo 2020. Inoltre oggi si è gareggiato con il time trial, con gli equipaggi che sono partiti a 30″ di distanza l’uno dall’altro, novità che potrebbe essere introdotta proprio alle prossime Olimpiadi. Andiamo a scoprire i risultati dei 24 equipaggi italiani, tutti in gara questa mattina.

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel due senza senior femminile passano in semifinale sia Alessandra Patelli e Sara Bertolasi (al rientro dopo un anno di inattività), seconde nella prima batteria in 7’12″51, sia Veronica Calabrese ed Ilaria Broggini, terze nella seconda batteria in 7’18″35. Nel due senza senior maschile andranno ai ripescaggi Salvatore Monfrecola e Vincenzo Abbagnale, quinti ed ultimi nella terza batteria in 6’52″84. Nel doppio senior femminile andranno ai ripescaggi Eleonora Trivella e Ludovica Serafini, quinte nella seconda batteria in 7’08″04. Nel doppio senior maschile passano in semifinale sia Romano Battisti e Simone Venier, secondi nella prima batteria in 6’16″96, sia Emanuele Fiume ed Andrea Cattaneo, secondi nella terza batteria in 6’16″38.

Nel quattro senza senior femminile vanno vanno ai ripescaggi Stefania Gobbi, Benedetta Faravelli, Aisha Rocek e Giorgia Pelacchi, quarte nella prima batteria in 6’40″44. Nel quattro senza senior maschile vanno in semifinale Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale, Matteo Castaldo e Domenico Montrone, terzi nella prima batteria in 5’57″67. Nel singolo senior femminile va in semifinale Kiri Tontodonati, seconda nella terza batteria in 7’34″90. Nel singolo senior maschile passa ai quarti Simone Martini, secondo nella prima batteria in 7’01″92.

Nel doppio pesi leggeri femminile andranno ai ripescaggi Valentina Rodini e Federica Cesarini, terze nella seconda batteria in 6’55″67. Nel doppio pesi leggeri maschile vanno in semifinale Stefano Oppo e Pietro Ruta, primi nella quarta batteria con il miglior crono assoluto, 6’17″63, mentre passeranno dai ripescaggi Alfonso Scalzone e Gabriel Soares, secondi nella prima batteria in 6’29″45. Nel quattro di coppia senior femminile non vi erano equipaggi azzurri al via.

Nel quattro di coppia senior maschile Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili vanno in semifinale vincendo la prima batteria in 5’43″95 (secondo miglior crono assoluto). Nell’otto senior femminile non vi erano azzurre in gara. Nell’otto senior maschile Cesare Gabbia, Emanuele Liuzzi, Luca Parlato, Paolo Perino, Bruno Rosetti, Mario Paonessa, Davide Mumolo, Leonardo Pietra Caprina ed Enrico D’Aniello (timoniere) vanno ai ripescaggi dopo aver ottenuto il terzo posto nella prima batteria in 5’34″58.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel singolo pesi leggeri femminile Clara Guerra passa in semifinale con il secondo posto nella seconda batteria in 7’53″71. Nel singolo pesi leggeri maschile va in semifinale Martino Goretti con il terzo posto nella terza batteria in 7’05″65. Nel quattro di coppia pesi leggeri maschile ottengono l’accesso alla finale completando l’exibition race Matteo Mulas, Andrea Micheletti, Catello Amarante e Paolo Di Girolamo. Non vi erano equipaggi azzurri al via del due senza pesi leggeri maschile.

PARACANOA

Hanno ottenuto l’accesso alla finale completando l’exibition race, nel singolo maschile PR2 Gianfilippo Mirabile, nel doppio misto PR3 Paola Protopapa e Luca Agoletto, nel due senza maschile PR3 Federico Nuccio e Tommaso Schettino, nel singolo femminile PR1 Anila Hoxha, nel quattro con misto PR3 Lucilla Aglioti, Greta Muti, Luca Agoletto, Tommaso Schettino e Giuseppe Di Capua (timoniere), mentre nel singolo maschile PR1 Fabrizio Caselli si è qualificato alle semifinali con il primo posto nella seconda batteria in 9’59″87 (terzo crono assoluto). Non vi erano equipaggi italiani in gara nel doppio misto PR2 e nel singolo femminile PR2.













Foto: Federcanottaggio

robertosantangelo@oasport.it