Giochi del Mediterraneo 2018: quattro infortuni in casa Italia, forfait per Marcell Jacobs

Quattro defezioni dell’ultimo secondo per l’Italia nei Giochi del Mediterraneo 2018 che sono scattati oggi in quel di Tarragona (Spagna). Gli azzurri presenti in terra iberica diventano dunque 409.

Per quanto riguarda l’atletica la defezione più importante è quella di Marcell Jacobs: dopo le ottime prestazioni del mese scorso, il velocista azzurro era attesissimo per quanto riguarda i 100 metri, dove poteva sicuramente giocarsi il podio. Infortuni anche per Stefano Sottile e Margherita Magnani.

Nel nuoto non ci sarà uno dei componenti della 4×100 sl al maschile: Ivano Vendrame.













Foto: Youtube