LIVE Colombia-Giappone, Mondiali 2018 in DIRETTA: risultati e aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Colombia-Giappone, match valido per il gruppo H dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Come tradizione Los Cafeteros punteranno sul reparto offensivo per fare la differenza. James Rodríguez e Cuadrado possiedono la velocità e la tecnica per mettere in crisi le difese avversarie e con una punta centrale come Falcao, i gol non dovrebbero essere un problema. Il reparto difensivo sarà invece affidato a giovani promettenti come Mina e Sanchez, che dovranno dimostrare di poter reggere la pressione in un evento così importante.

Sul fronte nipponico, una squadra esperta con tanti giocatori che militano da anni nei principali campionati europei, come il portiere Kawashima, il difensori Nagatomo e Yoshida, i centrocampisti Kagawa ed Hasebe e l’attaccante Okazaki. Tra i convocati c’è anche Keisuke Honda, che dopo gli anni con la maglia del Milan milita ora nel campionato messicano col Pachuca. I nipponici non avranno il tecnico che li ha portati a qualificarsi visto che il bosniaco Vahid Halilhodzic è stato infatti esonerato ad aprile e sostituito rapidamente con Akira Nishino.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE di Colombia-Giappone, match valido per il gruppo H dei Mondiali 2018 di calcio in Russia: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 14.00. Buon divertimento.

Clicca qui per le probabili formazioni – Clicca qui per la presentazione













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Foto: CP DC Press / Shutterstock.com