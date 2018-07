LIVE Finale Mondiali 2018, Francia-Croazia in DIRETTA: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

La partita più attesa dell’anno. Saranno la Francia e la Croazia a contendersi oggi, domenica 15 luglio, la vittoria dei Mondiali 2018 di calcio in Russia, un match per cuori forti tra due squadre che hanno incantato il globo per la qualità del gioco espresso e la personalità mostrata nei momenti decisivi. Dopo 20 anni i transalpini e i croati torneranno a sfidarsi ai Mondiali, stavolta però in una finale che consegnerebbe direttamente alla storia i vincitori della competizione. Fu Lilian Thuram l’eroe della semifinale di Francia ’98, preludio al trionfo dei Galletti in finale contro il Brasile. Ma stavolta Modric e compagni sembrano attrezzati per contendere fino in fondo la vittoria alla compagine transalpina. La Croazia ha espresso il gioco più spettacolare del torneo e ha raggiunto percentuali notevoli di possesso palla nella metà campo avversaria, facendo leva sul talento del suo capitano Modric e degli altri fenomeni Rakitic, Perisic e Mandzukic. La Francia, dal canto suo, non è altrettanto sfavillante nella manovra, ma è letale in contropiede grazie alla velocità e alla tecnica di Griezmann e Mbappè ed è estremamente cinica sui calci da fermo, soprattutto con i difensori Varane e Umtiti, autori dei gol decisivi contro Uruguay e Belgio. Sarà possibile guardare il match in tv in chiaro su Canale 5 oppure in diretta streaming attraverso il portale web di Mediaset. Seguite con noi, a partire dalle ore 17.00, le emozioni della finale dei Mondiali 2018 minuto per minuto attraverso la nostra DIRETTA LIVE. Buon divertimento con OA Sport!

PROGRAMMA E ORARIO

Finale Mondiali 2018 – Domenica 15 luglio

Stadio Luzhniki di Mosca, ore 17.00: Francia-Croazia (diretta tv su Canale 5)













Foto: Dario ZG / Shutterstock.com