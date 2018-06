Mondiali 2018, Colombia-Giappone: programma, orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni

Martedì 19 giugno 2018, alle 14 ora italiana, Colombia-Giappone scenderanno in campo alla Mordovia Arena di Saransk, match valido per il gruppo H dei Mondiali 2018 di calcio in Russia.

Come tradizione Los Cafeteros punteranno sul reparto offensivo per fare la differenza. James Rodríguez e Cuadrado possiedono la velocità e la tecnica per mettere in crisi le difese avversarie e con una punta centrale come Falcao, i gol non dovrebbero essere un problema. Il reparto difensivo sarà invece affidato a giovani promettenti come Mina e Sanchez, che dovranno dimostrare di poter reggere la pressione in un evento così importante.

Sul fronte nipponico, una squadra esperta con tanti giocatori che militano da anni nei principali campionati europei, come il portiere Kawashima, il difensori Nagatomo e Yoshida, i centrocampisti Kagawa ed Hasebe e l’attaccante Okazaki. Tra i convocati c’è anche Keisuke Honda, che dopo gli anni con la maglia del Milan milita ora nel campionato messicano col Pachuca. I nipponici non avranno il tecnico che li ha portati a qualificarsi visto che il bosniaco Vahid Halilhodzic è stato infatti esonerato ad aprile e sostituito rapidamente con Akira Nishino.

Programma, orario e su che canale vederla in tv

Il match tra Colombia e Giappone sarà visibile in diretta esclusiva, in chiaro, su Italia 1: match in streaming nel sito ufficiale del canale e sul sito di Sport Mediaset attraverso pc, cellulare e tablet. Ci sarà la copertura anche di OASport con la DIRETTA LIVE testuale.

18 giugno

ore 14.00 Colombia-Giappone

LE PROBABILI FORMAZIONI

La Colombia dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1: in porta Ospina con Sanchez e Mina coppia centrale mentre Arias e Mojica sugli esterni. I due mediani davanti alla difesa saranno Aguilar e Sanchez;a trequarti il trio delle meraviglie Cuadrado, James Rodriguez ed Uribe, a sostegno di Falcao. Il Giappone dovrebbe rispondere con un 4-3-3 in cui il portiere sarà Kawashima; la difesa si affiderà alle figure esperte di Sakai, Yoshida e Nagatomo. In mediana, Yamaguchi Hasebe e Shibasaki comporanno la cerniera di centrocampo mentre in avanti Honda sarà il rifinitore della coppia Osako ed Inui.

Colombia (4-2-3-1): Ospina; Arias, D. Sanchez, Mina, Mojica; Aguilar, C. Sanchez; Cuadrado, James Rodriguez, Uribe; Falcao. CT: Pekerman

Giappone (4-3-3): Kawashima; Sakai, Makino, Yoshida, Nagatomo; Yamaguchi, Hasebe, Shibasaki; Honda, Osako, Inui. CT: Nishino













