LIVE Francia-Croazia, Mondiali 2018 in tempo reale – La DIRETTA della Finale

Oggi domenica 15 luglio si disputa la Finale dei Mondiali 2018 di calcio: Francia e Croazia si sfidano allo Stadio Luzhniki di Mosca, la capitale russa ospiterà l’evento sportivo più importante dell’anno con le due squadre desiderose di regalare una gioia incredibile alla propria Nazione. Ci aspettiamo una partita molto controllata vista la posta in palio, può succedere di tutto anche se i Galletti partono con tutti i favori del pronostico ma i balcanici venderanno cara la pelle e cercheranno un’impresa storica.

I transalpini hanno conquistato il titolo nel 1998 e Didier Deschamps vuole vincitore da allenatore dopo il sigillo da giocatore, i biancorossi sono invece alla prima finale della loro storia. OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Francia-Croazia, Finale dei Mondiali 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.00. Buon divertimento a tutti.