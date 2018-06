LIVE Atletica, Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA: ultime finali, c’è Filippo Tortu in staffetta! L’Italia per volare

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dedicata alle competizioni di atletica ai Giochi del Mediterraneo 2018. Penultimo dì della competizione riservata ai Paesi bagnati dal Mare Nostrum, mentre per la seguente disciplina sarà l’ultima giornata di gare, che culminerà con le attesissime staffette.

Il programma inizia alle 9 del mattino con la mezza maratona maschile e femminile, con Daniele Meucci tra i favoriti nella prova riservata agli uomini. Dopodiché una lunga pausa nel pomeriggio prima che si svolgano le ultime finali di specialità all’interno dell’Estadio de Atletismo de Campclar a partire dalle 19:30. Il lancio del giavellotto maschile apre le danze, con Roberto Luigi Bertolini tra i nove in gara; a seguire i 400m ostacoli femminile, dove Yadisleidy Pedroso e Ayomide Folorunso hanno ottime possibilità di puntare al podio; nel salto in lungo maschile Kevin Ojiaku non ha grandi speranze di medaglia, così come Giordano Benedetti negli 800m piani. Lorenzo Perini e Hassane Fofana entrano in scena nella finale dei 110m ostacoli, di seguito i 1500m donne senza azzurre in gara. Dalle 20:40 arriva il momento topico: spazio dedicato esclusivamente alle staffette, con Filippo Tortu e compagni a caccia dell’oro nella 4x100m maschile prima della stessa specialità di genere femminile; chiudono la quattro giorni di atletica le due finali di 4x400m, con il neo campione Davide Re intento a guidare la spedizione maschile e Libania Grenot la femminile.

Appuntamento a partire dalle ore 9 per la mezza maratona e in seguito alle 19:30 per tutte le altre competizioni, con la DIRETTA LIVE di OASport in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla della spedizione azzurra a Tarragona.













