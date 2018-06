LIVE 24 Ore Le Mans 2018 in DIRETTA: Fernando Alonso cerca l’impresa storica

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della mitica 24 Ore di Le Mans 2018. Sul Circuit de la Sarthe (Francia) una corsa che emana un fascino particolare e che tutti i piloti sognano, prima o poi, di vincere. Tra i top driver che aspirano al massimo risultato c’è anche Fernando Alonso.

Quest’anno la nuova sfida è quella dell’endurance. L’obiettivo massimo è Le Mans, per dar seguito alla rincorsa della Tripla Corona, il riconoscimento che viene dato a coloro che sono stati in grado di vincere il GP di Monaco (o il campionato mondiale di F1), la citata 500 Miglia di Indianapolis e per l’appunto la gara di durata francese. La pole position di Nakajima ha regalato ad Alonso e Buemi la soddisfazione di partire davanti a tutti. La seconda piazza dell’altra Toyota, dell’equipaggio composto da Conway/Kobayashi/Lopez, è la dimostrazione che l’obiettivo quest’anno può essere centrato dalla squadra asiatica, vista anche l’assenza di avversarie importanti (Porsche ed Audi).

Possono, poi, sorridere i piloti italiani nella classe GTE. Nella Pro partirà davanti a tutti la Porsche #91 di Gimmi Bruni, insieme a Richard Lietz e Frederic Makowiecki. Una prestazione pazzesca quella del driver italiano, autore di un crono inavvicinabile per il resto della concorrenza. Nella Am è stato Matteo Cairoli a fare meglio di tutti, sempre con la Porsche che condivide con Khaled Al Qubaisi e Giorgio Roda, nonostante un’uscita di strada nell’ultima parte delle qualifiche.

OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE della mitica 24 Ore di Le Mans 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si partirà alle ore 15.00 per concludersi nella stessa ora di domani. Una gara di coraggio e resistenza tutta da vivere in nostra compagnia. Buon divertimento!

Foto: profilo twitter Fernando Alonso